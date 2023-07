Continúa la polémica entre Britney y Wembanyama: la cantante y sus fanáticos exigen disculpas públicas

Ha pasado más de una semana desde que se dio a conocer la polémica entre la cantante Britney Spears y la estrella de la NBA Victor Wembanyama que inició por una simple selfie, pero el tiempo no ha hecho más que agrandar la situación y entregar nuevos antecedentes.

El caso ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, dando mucho de qué hablar en diversos escenarios, incluso generando cierto nivel de atención entre los seguidores del la NBA.

Con el pasar de los días se esperaba que todo pudiera solucionarse, ya que la cantante entregó su versión así como también el basquetbolista contó su punto de vista. Pero lo cierto es que no parece haber un camino para aclararse.

Durante las últimas jornadas, Spears volvió a referirse al tema, esta vez con un video de descargo en el que exige disculpas públicas por parte de la joven promesa de San Antonio Spurs. Además, apeló a una agresión directa y enfatizó a que se trata de un episodio que no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia.

“Me agarraron la mano, me golpearon con ella y me tiraron al suelo. Están diciendo que me lo merecía, que la seguridad estaba haciendo su trabajo y protegiendo a su cliente”, relató la artista de 41 años.

“El punto es, no me gusta que digan que lo merecía, porque ninguna mujer merece ser golpeada, nunca“, añadió, asegurando que seguirá “esperando una disculpa pública“.

Britney Spears speaks on the Victor Wembanyama situation pic.twitter.com/JEVifDkBpX — Daily Loud (@DailyLoud) July 12, 2023

La posición del jugador

Mientras Britney Spears tiene su posición clara frente a la polémica, Victor Wembanyama se mantiene un tanto ajeno, entendiendo que el caso pasó completamente por el actuar de sus guardaespaldas.

En este sentido, hay que recordar que en sus declaraciones mencionó que no se había enterado de lo que sucedió en varias horas, que notó un altercado pero no se percató de la gravedad. Además, cuando le contaron que se trataba de la artista, pensó que se trataba de una broma.

Ahora, el jugador de 19 años comenzó a ser perseguido y acosado por los fanáticos de Britney, quienes le exigen que se disculpe públicamente. De todas formas, hay que destacar que el gesto no ha llegado por parte del basquetbolista, y se desconoce si lo ha hecho por privado, aunque se presume que no, debido a cómo se han dado las cosas.

Fans de Britney Spears esperan a la salida a Víctor Wembanyama para decir que pida perdón a la artista después de lo sucedido entre ella y el guardaespaldas de Wembanyama pic.twitter.com/creu0y2iVn — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 14, 2023

Respecto al único video que se ha viralizado de la agresión, hasta el momento, es el siguiente: