Diana Bolocco y su férrea defensa al rol de madre de su hermana Cecilia: “Hay cosas que son inaceptables”

“Nunca he pretendido ser la vocera, ni mucho menos“, fue lo primero que dijo Diana Bolocco cuando desde la revista ¡Hola! Argentina le preguntaron acerca de la vez que salió a defender a Cecilia Bolocco ante las críticas que recibido por su rol de madre. Además, de la que la conductora de Gran Hermano Chile habló del cáncer que tuvo su sobrino.

Al respecto, de la vez que defendió a su hermana ante las críticas, Diana indicó que “me carga hablar por ella y jamás he respondido una pregunta por ella. Pero si te estás refiriendo a una vez en particular, cuando se le cuestionó su rol de madre desde Argentina, yo me sentí en la necesidad de salir a respaldarla públicamente“.

“Creo que uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto. Me parece que hay cosas que son inaceptables“, añadió después.

Más adelante, la conductora de Chilevisión señaló, sobre los cuestionamientos hacia su hermana, que “le han dolido muchas cosas, pero ahí sí sentí la necesidad visceral de salir a respaldarla. Porque claro, ella no iba a salir a responder… Como no lo ha hecho nunca. Espero no tener que volver a hacerlo más“.

El cáncer de su sobrino

Posteriormente, Diana Bolocco se refirió al cáncer que tuvo el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem. “Fue devastador para todos, imagínate. Muy difícil, pero también muy asombrada de su capacidad y de todo lo que él creció internamente con un proceso tan doloroso. Y también de la Cecilia“, afirmó.

En la instancia, la mujer rostro de Chilevisión, expuso que, ante la enfermedad de Máximo Menem, su hermana “lo abandonó todo y estuvo al lado de él las 24 horas del día, dejando su dolor a un lado para apoyar a su hijo, que estaba sufriendo“.

“Yo no pude acompañarlos a Estados Unidos para su tratamiento. En ese momento estaba haciendo un programa matinal, tenía que estar todos los días al aire. Me sentía muy lejos, impotente, aunque estábamos a través del teléfono“, añadió después.

Finalmente, acerca de esta dura experiencia que vivió su hermana y su sobrino, Diana Bolocco planteó que “aunque suene terrible decirlo, tanto él como Cecilia sacaron cosas buenas de ese proceso. Máximo se convirtió en un hombre, supersabio, muy centrado, fuerte“.