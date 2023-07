“Víboras”: Repudio total para Maite y Vivi ante desagradable reacción tras la confesión de Trini en Gran Hermano

Repudio. Eso causó la reacción de Maite, Fran y Vivi ante la confesión de Trini en Gran Hermano, quien reveló que es una persona trans.

“Yo nací con otro género”, indicó la azafata, conmocionando no solo a sus compañeros de encierro, que no lo sabían, sino a todos los seguidores del reality.

Una declaración que emocionó y fue aplaudida por el cibermundo, que calificó el momento como “un momento histórico para la visibilidad”.

Sin embargo, mientras varios celebraban la empatía de varios de los participantes, sobre todo de Mónica y Francisco, otros se asquearon con impactante respuesta del denominado “trío de víboras”.

Gran Hermano y el odio a las “víboras”

Así, mientras en pantalla mostraban a los personajes del reality abrazando a Trini y agradeciéndole su valentía, en un rincón Vivi, Maite y Fran comentaban algo completamente distinto.

“De verdad que mis votos no cambian en absoluto”, indicó Maite, mientras Viviana le decía “no digas eso” y ella seguía escupiendo odio.

“No, no he dicho absolutamente nada… Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podríai justificar todo”, se le escuchó decir en el grupito, causando odio total.

“Horrible como lo único que les importa son los votos… yo entiendo que quieran ganar, pero ¿cómo van a ser tan poco empáticas y malas personas? La Trini no contó sus cosas para que no la votaran, la escucharon, pero no la entendieron”, “Víboras de mierda, no paran” y “no tienen corazón, no tienen empatía. Son lo peor de este reality”, fueron parte de los comentarios.

LAS WEONAS HABLANDO DE VOTOS DESPUÉS DE ESO?????? No tienen corazón, no tienen empatía, son lo peor de este reality — C o n i (@FlyWithMeJoe_J) July 12, 2023

y la csm hablando DE VOTOS???????? como se nota la adolfo perro. — francisca germain (@franci_g) July 12, 2023

que víboras de mierda loco no paran #GranHermanoCHV pic.twitter.com/EKjlwa0tT7 — alinne (@lacunzaespos) July 12, 2023

De esta forma, Maite, Vivi y Fran se ganaron más furia de parte del público, que hace rato está pidiendo y haciendo campaña para que, de una vez por todas, abandonen Gran Hermano.