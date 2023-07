“Ese día ocurrieron violaciones a los DDHH”: Mónica Rincón y Jorge Alessandri tienen fuerte cruce por el golpe de Estado

Fue hace unos días, que el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, justificó abiertamente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Una declaración por la que se le preguntó en Tolerancia Cero, donde estuvo el domingo 9 de julio y protagonizó un tenso cruce con Mónica Rincón.

Todo partió cuando Mónica Rincón planteó que “una cosa, diputado, es que se converse y analice el contexto histórico, pero… ¿Un diputado de la República no debiera ser parte de un consenso en que no hay crisis que justifique una salida violenta a esa crisis política? ¿No debe un diputado decir que ‘nunca es un Golpe de Estado justificable’, como usted dijo?“.

Ante lo que el diputado de la UDI, respondió: “Por supuesto lo que hubiéramos querido es que esa Constitución hubiese tenido las herramientas para que los otros poderes del Estado pudieran hacerle saber al presidente de ese entonces, que se estaba saliendo de la Constitución“.

La aclaración de Mónica Rincón

Y en ese instante, la periodista de CNN le aclaró: “señor diputado, no estoy justificando ni defendiendo el gobierno de Allende. Le estoy preguntando a usted. Que un diputado de la República no sea parte de un consenso en que la violencia no es la forma de salir de una crisis política“.

“Porque usted dice, ‘yo justifico el golpe de Estado’. Usted sabe… Al menos que me nombre algún golpe de Estado que venga sin violación a los derechos humanos, yo no conozco. Usted sabe lo que implica un golpe de Estado“, añadió después.

Luego, Mónica Rincón agregó: “Y hemos hablado tanto de la violencia estos últimos años. ¿No debería ser usted alguien que dijera ‘me parece pésimo el gobierno de Allende, por tal y tal cosa, se saltó tal norma’, pero como hicieron hace diez años Hernán Larraín Matte y otros, que dijeron ‘más allá de la visión muy crítica con respecto al gobierno de Allende, nunca la violencia es la forma de salir de una crisis política’?”.

“Ese día ocurrieron violaciones a los derechos humanos”

Frente a este pregunta, Jorge Alessandri sostuvo que “por supuesto que (el golpe de Estado) es el peor camino. Por supuesto que la violencia es el peor camino y es algo que debería entristecernos como chilenos. Pero no había ningún camino posible, a mi juicio“.

“La idea del gobierno del presidente Allende era seguir con el programa socialista, era seguir empobreciendo a Chile, era seguir saltándose las reglas, no promulgando las leyes, gobernando por decreto (…) Eso llevaba a Chile al despeñadero. Y por supuesto que condeno con las mismas fuerzas las violaciones a los derechos humanos y las atrocidades que ocurrieron después“, complementó el diputado de la UDI.

No obstante, antes de que intervinieran los demás panelistas del programa de CNN, Mónica Rincón le explicó al diputado Jorge Alessandri que “ese día ocurrieron violaciones a los derechos humanos, ese mismo día“.