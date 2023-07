“Hasta el día de hoy me afecta”: Esteban Paredes revela lo doloroso que fue crecer lejos de su madre

En De tú a tú, el protagonista del último episodio fue Esteban Paredes. Así, en una amena conversación en su casa con Martín Cárcamo, el exdelantero de Colo Colo habló acerca de diferentes facetas de su vida, como su retiro temporal del fútbol, su separación con mamá de su hijos y el distanciamiento con su madre que sufrió durante su niñez.

Acerca de cómo fue para él no poder ver a su madre durante tanto tiempo, Paredes señaló que “fue algo fuerte para mí. Mi madre se va con mi hermana, y de los 7 u 8 años que pasaron, nunca la vi“. Y tras ser consultado sobre dónde ella se encontraba en todo en ese tiempo, el futbolista respondió: “Creo que estaba en Copiapó“.

“Y mi padre la buscaba, la buscaba… Íbamos donde mi abuela, si sabía algo de mi mamá, de mi hermana, y no tenía ninguna respuesta“, añadió después, quien tenía seis o siete años cuando dejó de ver a su madre.

No supo de su mamá durante siete años

Más adelante, el exdelantero de la selección chilena afirmó que “nunca” pudo contactarse con su mamá durante esos siete u ocho años. Ni por llamadas telefónicas, ni por cartas pudo saber de su papá. “Igual fue heavy“, comentó al respecto el exdelantero de Colo Colo.

Minutos después, sobre este episodio, Paredes expresó: “Para mí fue un trauma que tuve yo. Sufrí bastante. Con mi viejo estuvimos tres meses solos. Incluso mis tíos iban a golpear la puerta y no les abría la puerta. Pensaba que le había pasado algo. Y no quería salir, no quería hacer nada. Bebía, mi viejo, destrozado. Estábamos solos“.

Afortunadamente, su papá logró salir adelante y se reinventó. “Primero me cuidó una persona que es la Gina, que es de Cerro Navia, que es del barrio. Me cuidó por un tiempo, que fueron tres meses más menos. Y después me cuidaron mis tíos, los hermanos de mi padre. Mi tío Eduardo y mi tía Jessica”, recordó Paredes.

“Y después mi padre conoció a la actual mujer que tiene ahora, que es Marisol. Que es la que me ayudó mucho, nunca me maltrató. Me dio los valores que yo necesitaba para desenvolverme en el colegio. Muchas veces me defendió y ella decía que era mi madre. Para el Día de la Madre estaba siempre presente”, complementó.

Su mamá volvió cuando él tenía 13 años

Hasta que, siete años después, cuando tenía 13 años, volvió la mamá de Esteban Paredes. “Yo siempre le he reprochado a mi madre, que está bien, que los matrimonios se separan, pero por qué ella se fue tanto tiempo sin haberme hablado, sin haberme buscado. Pero después lo entendí. No le tengo rencor, no le tengo nada, es mi madre. Es la que me dio la vida“, dijo.

Finalmente, sobre las secuelas de lo que para él fueron los días más duros de su vida, Esteban Paredes declaró: “Hasta el día de hoy me afecta. No soy un tipo cariñoso, me hubiese gustado ser cariñoso con mis hijos. Pero no soy tan cariñoso con ellos. Y creo que es culpa de eso“.