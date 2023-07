“Estuve a punto de perder mi…”: Daniel Valenzuela revela una historia al límite con un perro

Daniel Valenzuela fue uno de los protagonistas de las grabaciones del episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes 7 de julio. El expanelista de Más Vivi que nunca habló con Jean Philippe Cretton sobre diversos asuntos, y una de las anécdotas que contó, incluye a un perro, el de una expareja, con quien poco antes había empezado a salir.

“Esto fue en mi casa, primeros meses del amor, conviviendo con mi pareja, que no voy a decir quién es. Una noche me dice, ‘che, a vos te molesta que yo duerma con Ernesto’ (el perro de su pareja). Yo dije ‘no’. Porque es así una cagadita. Amo a los animales, pero no me gusta dormir con animales“, relató al principio el también locutor radial.

Más adelante, el animador televisivo se dio cuenta de que al final, la noche iba a ser aún más incómoda de lo que había previsto. Y es que, Ernesto, la mascota de su entonces pareja, no dormía en cualquier lugar de la cama. Sin olvidar, que además esto ocurrió en verano, cuando hacía mucho calor.

“Dije ‘bueno, dormirá arriba’, pero duerme adentro de la cama. Uno enamorado los primeros meses, no hay ningún problema, que Ernesto duerma. Era incomodísimo, enero, Ernesto peludo, pegado. En una de estas ocasiones, me levanté a hacer pipí, cuatro de la mañana“, contó Palomo.

Casi pierde el “palomito”

Tras ello, reveló la sorpresa que se encontró cuando volvió del baño. Debido a que, el perro de su entonces pareja, se apoderó de su espacio en la cama. Y cuando intentó hacerse un lugar, este animal reaccionó de la peor manera. Aunque, pudo haber sido peor si Daniel Valenzuela no hubiera reaccionado a tiempo.

“Vuelvo y Ernesto estaba empoderado, se sentía dueño de casa, dueño de la habitación. Nunca había estado tan cerca de perder mi miembro. Abro para acostarme de la cama, y a centímetros, sentí el pinchazo. Hueón, estuve a punto de perder mi… (pene)”, concluyó el expanelista de Más Vivi que nunca.