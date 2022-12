“Van a seguir cagándola”: Daniel Valenzuela arremetió furioso contra TV+ por fin se su programa

Daniel Valenzuela es uno de los damnificados luego de que TV+ informara el fin de Más Vivi que Nunca, programa donde participaba como uno de sus panelistas.

El comunicador se quedó así sin una de sus fuentes laborales, lo que hizo que armara un live junto a Daniela Nicolás, otra de sus compañeras, para desahogarse al respecto.

“Las cosas me golpean, además los resultados nos avalaban. De los programas más vistos del canal, donde fuimos construyendo una audiencia importante”, partió diciendo el animador.

Y agregó que “duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen, que no iban a conectar con el público, absurdos”.

Daniel Valenzuela y sus dichos

Así, el rostro continuó con sus apreciaciones, mientras su compañera asentía. “Si uno tiene dos dedos de frente, dice ‘pero cómo lo hicieron, ¿quieren cagar el canal?’. Claramente, los resultados no han sido los mejores y las consecuencias las estamos pagando nosotros para proteger estos dos proyectos caprichosos”, manifestó.

Luego, expresó muy molesto y dirigiéndose directamente a los ejecutivos: “sigan con su capricho, van a seguir cagándola. No lo entienden, no lo ven, no lo vieron y siguen”.

Posteriormente, la figura indicó que, más encima, el término del espacio no había sido en los mejores términos y que incluso tenían preparados algunos capítulos veraniegos, material que quedó sin salir al aire.

De esta forma, Daniela Valenzuela dejó clara su molestia tras la cancelación de Más Vivi que Nunca. Un espacio que, durante el 2023 ya no veremos en pantalla.