“Que se acuerde de mí”: Iván Arenas interpela a DJ Méndez por deuda de 70 millones

Hace unas horas, el programa Es la hora de tu podcast, conducido por Willy Sabor, compartió el adelanto del próximo episodio que será emitido. Uno protagonizado por Iván Arenas, quien además de contar distintas anécdotas, también reveló la deuda que otro famoso tiene con él.

Y es que, en conversación con Willy Sabor y los demás panelistas de esta podcast, el humorista e intérprete del Profesor Rossa, dijo: “Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos (…) Entonces para que sepa. Nunca lo había dicho“.

Ante esta información de la que no se tenía información previa, Willy Sabor solo atinó a preguntar: “¿Pero quién presta 70 palos?“. A lo que Iván Arenas respondió con un sincero: “Yo, el saco hueá“. Sin olvidar, que el músico y excandidato a alcalde por Valparaíso, no fue el único famoso al que el Profesor Rossa habría funado. “¿Cago a otro?“, advirtió.

El Profesor Rossa y sus cuatro infartos

En otro momento del episodio que se emitirá el próximo 6 de julio, Iván Arenas también habló acerca de los cuatro infartos cardiacos que ha tenido. “Es que yo colecciono, tú no me entiendes“, bromeó.

Tras ello, el humorista relató cuando le pidieron uno foto en la ambulancia. “Cuando me suben arriba de la ambulancia, ya me habían hecho una cagada antes hueón. Pero ya la había olvidado. Y de repente siento que alguien me toma de aquí, del cuello, y me levanta la cabeza, hueón. Dos veces. Y yo dije, ‘pu** la hueá, ¿qué me están haciendo?’“, contó.

Luego, agregó: “Ahora la situación era complicada. Porque yo iba acostado, el huéon iba parado acá al lado, el paquete del hueón aquí y más encima me hacían con la cabeza así (hacia abajo, como en el sexo oral), entonces yo dije: ‘No, este protocolo no lo voy a aceptar hueón’“.

“Y era porque me levantaba la cabeza el hueón y me dice, ‘profe, perdone, una foto, la última foto’. Y yo con infarto y el otro hueón atrás de la ambulancia, en el poto, sacándome fotos po hueón. Y yo como hueón tenía que por foto, con el infarto, igual tenía que hacer así (sonreía), para que se viera bien“, añadió finalmente.