“O con todo, o nada”: Francisca Maira le pone fin a su relación con Lucas Crespo

“Le quitaste un dulce a un bebé cariñoso“, fue lo que le dijo, de manera metafórica, Francisca Maira a Lucas Crespo para dar a entender que estaba incómoda con el presente de su relación en Gran Hermano. Y es que, durante varios días, ambos demostraron efusivamente su amor, hasta que, de repente, estas muestras de cariño se vieron disminuidas.

Ante esto, la reacción inmediata de Lucas Crespo fue: “¿Tú crees que para mí es fácil? Que no hice un esfuerzo de la mega ultra pu**“. Sin embargo, Fran Maira insistió con sus críticas. “No sé, la primera semana… Otra persona“, afirmó. “Porque me di cuenta de que la estábamos cagando“, replicó Lucas Crespo.

Tras ello, Fran insistió y señaló que “pero me lo tenías que decir po“. A lo que Lucas Crespo respondió: “Te lo dije“.

“Ya no sigámonos comiendo”

Más adelante, Francisca le echó en cara a Lucas Crespo que “ni siquiera puedo hablarte en el día porque te incomoda“. Frente a lo que Crespo respondió: “Lo que yo no quiero es estar abrazaditos todo el día frente a todos, porque genera… Pu**, la Maite está pololeando y no puede ver el pololo, el Hans pololea, la Skarleth pololea. Me da cargo de conciencia estar demostrando afecto“.

Luego, agregó: “A mí me encanta. Soy el hueón más cariñoso en público. No sé, te agarro a besos arriba de la micro, me importa un pi**, al frente de todos los hueones. En el mall, me importa una ra**. Me encanta demostrar afecto en público“.

“Pero en una casa con 16 hueones que tenemos que convivir todo el día… Me empezó a generar ruido que la Maite hablara del pololo, que lo echaba de menos y agarrándome contigo (…) Me cuesta más que la conche*******, porque te veo la boca a 20 metros míos, y me dan ganas de comerte toda la pu** boca las 24 horas”, añadió.

Finalmente, Francisca Maira confirmó su aburrimiento ante esta actitud de Lucas Crespo y decidió poner fin a su romance. “Ya no sigámonos comiendo. Que quede ahí. Porque, o con todo, o nada. No soy de esa hueá a medias (…) Es que yo soy así“, cerró.