¡Escándalo total! Gran Hermano decidió echar a dos participantes generando colapso en la casa estudio

“Tienen que estar webiando”, dijo Lucas, aún atónito tras la decisión de Gran Hermano, de sacar a dos de sus participantes de la casa estudio.

Constanza y Bambino fueron expulsados del reality de CHV, en un confuso incidente, que causó estrés y llanto entre los concursantes.

Es que la transmisión de Pluto TV evidenció que algo ocurría, mientras los fieles seguidores del espacio empezaban a preguntarse qué había pasado.

Viviana, líder de la semana, fue quien tuvo la misión de comunicar al resto de sus compañeros lo ocurrido, en una carta enviada por Gran Hermano.

Así, leyó: “los reuní a todos con el fin de notificarles que tras haber observado que Constanza y Fernando transgredieron el reglamento en más de una oportunidad, he tomado la decisión de expulsarlos”.

Ante esto, las caras de todos se descompusieron, sobre todo la de Alessia, quien había empezado un affaire con Bambino, y la de Trini, mejor amiga de Constanza.

De hecho, esta última colapsó en lágrimas, y empezó a pedir que la sacaran también, que no iba a seguir sin Coni, tratando de abrir las puertas y siendo solo calmada por la señora Mónica y la Pincoya.

Esto mientras algunos seguían pensando que podía ser una broma, y otros ya daban por hecho que no volverían y serían reemplazados por dos nuevos participantes.

En tanto, en Twitter, la situación también generó un escándalo total, con los fanáticos preguntándose si era posible y cómo eran las reglas de Gran Hermano. ¿Qué pasará?

La reacción de los participantes tras el comunicado de expulsión.

"No me importa, me quiero despedir de la Coni"#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/2CM7xyarie

