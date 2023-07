“Tu misión es hacer show”: La feroz pelea de Coni con Ariel que elevó la tensión en Gran Hermano

Coni no aguantó más. Y aprovechó la fiesta de Gran Hermano de este viernes para descargarse con todo contra Ariel.

Es que la participante no le tiene buena onda al actor, que está nominado a dejar el reality en la placa de eliminación.

Esto debido a que siente que él ha sido quien ha confabulado no solo contra ella, sino también contra Trini, otra de las que está en peligro esta semana.

Junto a esto, a la joven no le ha gustado para nada algunas de las actitudes del artista callejero de 29 años. Y por eso, lo encaró con todo.

Coni versus Ariel en Gran Hermano

Así, la concursante le dijo de entrada “tú haces el papel excelente”, a lo que él le dijo “¿qué papel? ¿Tú crees que estoy haciendo un papel?”.

“A ti te gusta el show, viniste acá a hacer un show, viniste acá a pelear. Viniste a hacer un show, viniste a hacer un show”, le lanzó Coni, acusándolo también por una supuesta dinámica “cara a cara” que quería hacer.

Coni sacándole las verdades al Ariel en su cara wuajjsja #GranHermanoCHV pic.twitter.com/bcrxA3pXz5 — avroraa (@fairyavro) July 1, 2023

“¿Qué pasa si a mí no me hace bien? ¿Qué pasa si yo lloro? ¿Qué pasó cuando tú estabas triste, cuando todos te decían que estabas hablando hue…? ¿Qué hice yo? Me acerqué hacia ti y te dije ‘hermano, tranquilo’”, señaló.

Y agregó “pero, en cambio, cuando yo lloro, ¿Qué haces tú? Porque te importa una mierda, porque tu misión no es repartir alegría, tu misión es hacer show, te pegai’ el show. Eso querí’ hacer”.

coni: “yo quiero que se vaya ariel” tu y todo chile mi amor estamos contigo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/lt7TY5scET — alinne (@lacunzaespos) July 1, 2023

Ariel le respondió: “¿Eso crees tú? ¿Pero cachas la diferencias de intenciones? Me has dicho tres cosas importantes…”. Sin embargo, la joven no lo dejó expresarse. “No me vengas a vender la pomada”, lo paró.

Y después, la misma concursante enfrentó a Vivi, porque Ariel andaba diciendo que la estaba pelando, y se suponía que eran amigas.

ARIEL LE DIJO A CONI QUE MAITE Y VIVI LA ESTABAN PELANDO CTM#GranHermanoCHV pic.twitter.com/8zShdDuZW4 — ✨ (@svmxcl) July 1, 2023

De esta forma, Coni se fue con todo contra Ariel, e hizo que la casa de Gran Hermano ardiera, en días donde en el cibermundo hay toda una campaña para que el actor sea el nuevo eliminado del domingo.