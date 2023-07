“No quiere salir de su mal círculo”: Michelson y su nuevo quiebre con Marcianeke

Ignacia Michelson va y vuelve en su relación con Marcianeke. Y ahora estarían viviendo un nuevo y complejo quiebre.

Es que la modelo había confesado que con el cantante estaban retomando su vínculo, luego de una distancia que los tuvo separados algunas semanas.

“¿Terminaste con Marcianeke? Se veían felices y que se adoraban… Le hacías bien”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores en Instagram. “Sí, terminamos para que no me pregunten más. Tal vez ahora está lo suficientemente bien para poder estar solo”, dijo la maniquí.

Sin embargo, al poco tiempo, aparecieron otra vez juntos. “Nos amamos, cuando hay amor todo se puede”, confesó la misma chica reality.

Michelson y Marcianeke, ¿otra vez lejos?

Pero, al parecer, esta nueva vuelta no resultó. Y, así al menos lo dejó claro Michelson, con nuevas historias en su Instagram.

Unas donde expresó llamativos mensajes cuando le dijeron si volvería definitivamente con el Mati, nombre real del intérprete. “Me gustan mucho juntos, se nota que le haces bien”, le comentaron.

“Pues él no quiere salir de su mal círculo y así no se puede progresar. Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento”, reveló Nacha.

Y agregó “yo nunca fallé, 1010 la Michelson”, manifestando que “por mi lado no hay mala con él, yo no hice nada malo”.

De esta forma, Michelson dejó más que claro que, otra vez, se alejó de Marcianeke. ¿Volverán nuevamente o será el adiós definitivo?