Ignacia Michelson y Marcianeke decidieron adoptar inusual mascota: “Es complicado”

Se reconciliaron y ahora tendrán una mascota en común. Ignacia Michelson y Marcianeke viven con todo su intensa relación amorosa.

Y ahora, luego de retomarla, la modelo recibió un especial regalo que optó por “compartir” con el cantante, ya que tendrá que vivir en su residencia.

Esto porque a la popular chica reality le obsequiaron nada menos que un cabrito bebé, al que bautizó tiernamente como “el Meee”.

Un animalito que, hasta ahora, ha mostrado en su casa, durmiendo hasta en su cama, pero que, sin duda, necesita más espacio para desarrollarse.

Marcianeke, Michelson y su regalón

Así, la maniquí expresó en sus redes sociales que su regalón “tiene un mes y dos semanas, es un bebé y quiero decirles que es complicado tener uno”.

Y que “yo pensé que iba a ser como tener un perrito, pero no es tan así, igual es difícil, hay que tener tiempo y dedicación”.

Junto a esto, reveló que “desde chica siempre me han gustado los animales. Nunca me he llevado tan bien con las personas, porque a las personas les carga que uno sea sincero o les digan sus verdades”.

De esta forma, Ignacia Michelson aseguró que el cabrito finalmente no vivirá en su departamento, sino que en una “casa enorme”, dejando claro que será tanto de ella como de Marcianeke.