La sentida reflexión de Rodrigo Sepúlveda por el Día del Padre: “No hay segundo en el que no piense en mis hijas”

El periodista Rodrigo Sepúlveda realizó una profunda y sentida reflexión durante la mañana de este domingo, todo esto durante Meganoticias Alerta bajo el alero del Día del Padre.

El comunicador se tomó unos minutos en el noticiero para referirse a la paternidad y sobre su propia experiencia, con sus dos hijas

“Ser papá es una bendición” comenzó diciendo.

“No hay segundo en mi vida que no piense en mis hijas, no hay segundo en mi vida en que no me acuerde de ellas. Preocupación todo el día, pero esa preocupación es con amor, es con querer ver dónde están, qué hacen, cómo les va, en qué les puedo ayudar”, agregó el comunicador.

En esa misma línea, dijo: “Cuando se caen tratar de levantarlas, que se caigan también para que aprendan, compartir el éxito, el fracaso, las penas, los amoríos todo. Me encanta estar”.

“Yo creo que ser papá es muy difícil definirlo para mí (…) para mí ser papá es una bendición, es un regalo que te da la vida. Es dar vida. Cuando a ti te dicen que puedes dar vida, es algo mágico, impensado, y cuando uno lo puede hacer, es una bendición “, sumó.

En ese contexto, Sepu explicó que “aquellos hombres que hoy luchan por ser papás, sigan luchando por ser papá, luche con fuerza, con convicción, hay tratamientos. Luchen porque ser padre es maravilloso”.

“Yo no soy quién como para imponer algo. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no quien ser papá y su decisión es muy correcta, válida, respetable. Porque hoy el joven es tal vez un poco más numérico que uno, lo piensa en lucas, colegio, salud, etcétera… Es caro ser papá (…) pero no saben el amor que uno siente, es una cosa indescriptible”, reflexionó el conductor.

Para finalizar, el periodista fue enfático en que para que él la paternidad era “el corazón lleno, flota, vibra, lleno de sangre”.