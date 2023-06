“Un sueldo igual al animador”: Sergio Rojas revela las condiciones que puso para volver a “Me Late”

Hace meses que Daniel Fuenzalida buscaba concretar el regreso de Me late, luego de su repentina salida de TV+. Tuvo avanzadas negociaciones con La Red, pero finalmente se decidió por Zona Latina, donde será conductor y productor del programa. Uno al que volverá junto a Sergio Rojas, Luis Sandoval, Antonella Ríos y Cathy Barriga.

“Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me late. Donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor“, dijo entonces Daniel Fuenzalida, en conversación con El Mercurio, instancia en la que reveló el regreso de este querido espacio.

Días después, uno de los panelistas de Me late, Sergio Rojas, dio a conocer las condiciones que pidió para volver. “Yo fui unos días antes a RadioActiva a conversar con Daniel respecto de algunas cosas contractuales, como por ejemplo, no tener 15 días de vacaciones, sino que tener tres meses de vacaciones“, afirmó.

“No puedo ganar menos que el conductor del programa“, añadió en un live de Que te lo digo.

“Se lo dije al dueño del canal”

Tras ello, profundizó en estas exigencias contractuales: “Yo dentro de mi contrato dije, quiero tres meses de vacaciones que comienzan este miércoles. Pero por lapsus por supuesto, no me las voy a tomar todas de corrido. Quiero un sueldo igual al animador del programa y no quiero ningún tipo de condición“.

“Vale decir, si yo el día de mañana debo interpelar a la señora Barriga, no quiero que nadie me diga ‘oye, por qué estás hablando de la Cathy Barriga o del Jorge’“, complementó.

Finalmente, Sergio Rojas señaló que “dije: ‘A mí me contratan por ser quien soy, si me quieren, me quieren como soy’. Se lo dije al dueño del canal, se lo dije al productor ejecutivo“.