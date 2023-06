“Está soltero, que haga lo que quiera”: Ignacia Michelson confirma que terminó su relación con Marcianeke

Hace días empezó a rumorearse acerca del fin de la relación entre Ignacia Michelson y Marcianeke. Ambos dejaron de seguirse en Instagram y borraron o archivaron sus fotografías juntos. Sin olvidar que también se enviaron varias indirectas, hasta que recientemente, la influencer confirmó el quiebre amoroso.

Previo a que Nacha Michelson revelara oficialmente el fin de su romance con el artista del género urbano, entre los dos se enviaron varias indirectas. “Tú siempre vas a acordarte de esta ficha“, escribió Marcianeke en una storie. Mientras que, la influencer posteó: “No me acordaba de que dolía tanto” y “si no tiene metas que no te la me…“.

Además, de que días después, Ignacia realizó una reflexión al respecto. “Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera”, planteó.

Se confirmó el quiebre amoroso

“¿Terminaste con Marcianeke? Se veían felices y que se adoraban… Le hacías bien“, fue la pregunta que le hizo a Ignacia Michelson uno de sus seguidores en Instagram. “Sí, terminamos para que no me pregunten más. Tal vez ahora está lo suficientemente bien para poder estar solo“, respondió la influencer, oficializando el quiebre.

Más adelante, otro seguidor le contó a Nacha Michelson, que Marcianeke ha sido visto últimamente con la creadora de contenido iamferv, e incluso subió una storie en la que aparecen las botas de esta tiktoker. Una situación ante la que Ignacia, reaccionó simplemente con un: “Está soltero, que haga lo que quiera“.

Finalmente, al parecer hubo un hombre que aprovechó la nueva soltería de Ignacia Michelson y le preguntó a esta influencer si volvería con él. Ante lo que Nacha le contestó quitándole todas sus esperanzas. “Como voy a volver, si nunca estuvimos serios“, cerró.