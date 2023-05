“Está lleno de maldad”: ex niñera de Marcelo Ríos le responde tras duro comentario en su contra

Tras su quiebre amoroso con Paula Pavic, no se había sabido más de Marcelo Ríos. Se ha hablado de uno que otro evento suyo relacionado con el tenis, pero acerca de su vida personal, poco y nada. Sin embargo, el lunes 29 de mayo, el extenista dejó un polémico posteo en una publicación de la ex niñera de sus hijos.

“Eso se llama karma. La gente que actúa mal en la vida le pagan con este tipo de cosas. Y ojalá no haya sido en la bicicleta que le robaron a la Isi“, le escribió Marcelo Ríos a Kimberly Trevi, quien a través de Instagram había dado a conocer que fue mordida por un perro.

“Este comentario lo hace en el Instagram de una nanita que tuvo en su casa. Es una niñera que cuidó a sus cinco hijos durante mucho tiempo. Ella tuvo un accidente porque fue mordida por un perro, pitbull. La operaron, la verdad que la mordida fue bastante fuerte y grave“, contextualizó Titi García-Huidobro en Sígueme y te sigo.

“Y dentro de esta publicación en la que ella muestra su recuperación, él le pone ese comentario“, añadió después la panelista del programa de TV+, acerca de esta nueva polémica del exnúmero uno del ATP.

“Muestra un corazón enfermo”

Sin embargo, Kimberly Trevi, la ex niñera de los hijos de Marcelo Ríos, no se quedó callada. “Este comentario muestra un corazón enfermo porque está lleno de maldad. Y uno no puede desearle a alguien cosas tan ruinas cuando esta persona solo ha entregado amor y respeto a ellos”, afirmó en una publicación en Instagram.

“Pero como el mismo comentario lo dice, el karma existe. Así que yo solo voy a orar por ti porque la verdad que lo necesitas y mucho“, adicionó para cerrar el tema, la ex niñera de los hijos del otrora tenista chileno.