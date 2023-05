“¡Qué vergüenza!”: Emeterio Ureta arremete contra Cecilia Bolocco por “cambio de apellido” de su hijo

Días atrás, el 19 de mayo, Cecilia Bolocco celebró su cumpleaños. Una fecha, tras la cual incluso hizo una reflexión en un live a raíz de que cumplió 58 años. Sin olvidar que, como era de esperarse, realizó también una publicación en la que agradeció los saludos y el cariño de la gente. Pero, entre los comentarios llenos de cariño, hubo uno que la criticaba.

“Aw, mi Máximo Bolocco me sorprendió el día de mi cumpleaños con velitas y torta a la hora de almuerzo. ¡Y en la noche mi amor Pepo Daire me tenía preparada una fiesta! ¡No doy más de amor y agradecimiento! Quisiera además agradecer de corazón a todos ustedes por los miles de mensajes, ¡y por todo el cariño! Los adoro“, escribió en Instagram.

No obstante, hubo un famoso empresario que, para sorpresa de los seguidores de la ex Miss Universo, no reaccionó de buena manera ante su publicación. Se trata de Emeterio Ureta, quien se molestó a causa del cambio de apellido de Máximo Bolocco, el hijo de ella, en sus redes sociales.

“Por favor, parece que tienes nada en la cabeza. Falta de cultura y roce social. Tu hijo es Menem aunque lo niegues. Qué asco que una madre le cambie el apellido a su hijo. ¡Qué vergüenza!“, le comentó el empresario, previo a ser fuertemente interpelado por los seguidores de la animadora de Canal 13.

Mientras tanto, una de las hijas de Menem felicitó a Cecilia

La airada reacción y el enojo de Emeterio Ureta tuvo como contraste las felicitaciones y el cariño que le envió Antonella Menem, hija del expresidente argentino, a Cecilia Bolocco.

“¡Feliz cumpleaños, hermosa! Cómo siempre te agradezco de todo corazón por hacer que Máximo Bolocco sea el hombrecito que es hoy. Súper amoroso, educado y con valores. Ni hablar de lo bello que es. Los amo mucho. Dios quiera que algún día nos podamos ver… Feliz cumpleaños“, le escribió Antonella Muñoz a la exMiss Universo.

Además, previamente, en entrevista con TiempoX, Maximiliano Bolocco aclaró su cambio de apellido en Instagram. “No me he cambiado el orden de mis apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero no voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el apellido de ella“, explicó.