“Ojalá que todo esto te sirva para ser más humilde”: Pilar Ruiz ataca sin piedad a Aylén Milla por su cáncer de mama

Aylén Milla se atrevió a contarle al mundo la enfermedad que padece y que la tiene complicada por estos días. Un cáncer de mama agresivo que la mantiene en tratamiento con quimioterapia.

Un desahogo que la argentina hizo a través de sus redes sociales, donde decidió realizar un live en el que confesó la patología y cómo ha experimentado el proceso.

“Con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”, dijo.

Una revelación que congregó cientos de mensajes de apoyo y de ánimo en su cuenta de Instagram, donde destacó, de manera negativa, un posteo de la colombiana Pilar Ruiz.

La mala onda de Pilar Ruiz a Aylén Milla

Recordemos que las modelos compartieron en el reality de Mega Amor a Prueba, donde se conocieron y fueron compañeras de encierro.

Sin embargo, parece que no habrían terminado en la mejor de las ondas, como dejó entrever Ruiz con su mensaje a la trasandina.

“¡Qué mal lo que estás viviendo!!! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento”, le lanzó.

Un texto que fue duramente criticado por los seguidores de la ex de Marco Ferri, quienes respondieron que era una “desubicada”, “ridícula” y que era “horrible colgarse de un momento tan cruel y triste para echar afuera tu rabia. Ubícate un poco”.

De esta forma, Pilar Ruiz se ganó todas las críticas al realizar el controvertido posteo a Aylén Milla, en un momento que, claramente, no fue el mejor para expresarse así de ella.