¡Hasta sabe quiénes son! Coté López acusa que mujeres le coquetean descaradamente a Luis Jiménez

Coté López habitualmente tiende a recibir preguntas de sus seguidores, para luego responderlas en distintas stories. Y recientemente, un seguidor le preguntó si otras mujeres han coqueteado o le han enviado mensajes sensuales a su marido, Luis Jiménez. Una consulta, que ella contestó de manera afirmativa.

“Aquí no sabría si reírme o llorar (broma). ¡Obvio, todo el rato! Lo más chistoso es que todas hacen la misma técnica de entrar por ‘me encanta la Coté’. Me preguntas si ‘alguna vez’, y son demasiadas las tipas: de marketing, de publicidad, hasta dos vecinas que después cara de raja me saludan“, afirmó.

“Pero yo siempre con carita de hueona, obvio que saludo también, pues, soy muy educada. Pero, para mí, el hombre pisa el freno. Yo soy muy segura de mí… Si Luis encuentro algo mejor, las puertas siempre estarán abiertas“, añadió después.

Coté López también se refirió a lo que les han dicho a sus hijas

En la ocasión, Cote López igualmente contó que sus tres hijas han leído o visto las cosas malas que dicen sobre ella en las redes sociales o en los medios. “Han leído muchas cosas malas, pero la verdad de chiquititas siempre le he enseñado que la envidia existe. Que siempre intentarán tirarlas para abajo“, sostuvo.

“Que las cosas malas nunca las dirá alguien que esté con feliz con su vida. Que muchas veces es solo el reflejo de lo que no son, no tienen y quisieran“, añadió.

Finalmente, acerca de sus hijos, ya que también incluyó a Jesús, el menor de sus retoños, y a Diego, el hijo que tuvo Luis Jiménez en una relación anterior, Coté López señaló que “confío mucho en que las hemos criado con mucha seguridad de quienes somos y son ellas y ellos“.