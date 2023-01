Coté Lopez habla sin filtros de la infidelidad: “Me perdonaron y he perdonado”

Fue en el año 2007, cuando se hizo conocido el episodio de “El Rey León”. En ese entonces, Coté López tenía 18 años y hacía 3 meses que salía con Luis Jiménez. Sin embargo, su relación soportó un complejo momento en ese año, a raíz de una visita suya a un hotel con otro exfutbolista.

La modelo e influencer fue vista entrando a un hotel junto a Mauricio Pinilla, mientras su pareja estaba de viaje con la selección chilena en Venezuela. Tras ser ambos sorprendidos, María José López aseguró que solo habían compartido como amigos y que vieron la película El Rey León.

“Me perdonaron y he perdonado infidelidad”

A propósito, recientemente se le consultó a Coté López se sería capaz de perdonar una infidelidad. “Me perdonaron y he perdonado infidelidad. Lo más fácil y empoderado sería decirte ‘no jamás’, pero la verdad hay que ver el por qué, en qué circunstancias’“, aseguró.

“Obvio, si me engaña más de una vez con la misma mujer, seguramente no lo hubiera perdonado porque hubiera significado que le gustó o que tenían una relación. No justifico ninguna infidelidad, ojo, pero es súper simple para las personas decir ‘no, no lo perdones’. Hay que estar en los pantalones“, añadió después.

Luego, la modelo agregó: “Yo siempre creo que uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Así que instamiga si tu corazón te dice que se merece una oportunidad, que lo superarán y serán aún más felices juntos, entonces hazlo. Pero ojo, una segunda oportunidad está OK, pero una tercera es no quererte y respetarte“.

Previamente, la modelo también había comentado que su esposo es blanco de coqueteos por parte de las mujeres. “Me ha pasado que hasta le han mostrado las pechugas (ríe) La historia de mi vida es que se regalan desde que estoy con él“, concluyó.