No fue a Cannes pero si a Julliard: Pedro Pascal celebra la graduación de su hermana, Lux Pascal

Durante las últimas horas, Pedro Pascal sorprendió tras publicar algunas fotos acompañando a su hermana Lux en su graduación de Juilliard.

Y es que la también actriz, quien se hizo conocida en Chile por su personaje en la serie “Los 80”, terminó su carrera en la aclamada universidad de Nueva York, acompañada de sus más cercanos.

En este contexto, el interprete de Joel en The Last of Us, utilizó sus redes sociales para mostrar su orgullo por su partner, a quien en diversas oportunidades ha destacado por su talento.

Asimismo, la misma Lux utilizó sus redes para compartir su momento de felicidad.

Si bien no existe una confirmación por parte del intérprete, la asistencia de Pascal a Estados Unidos para ver a su hermana, habría sido una de las razones por las que no asistió esta semana al Festival de Cannes, espacio en el que se realizó la avant premiere del cortometraje Strange Way Of Life, el cual fue dirigido por Pedro Almodóvar, y que tiene de protagonistas al chileno y a Ethan Hawke.