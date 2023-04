“Mi familia es de mucha plata”: Ignacia Michelson niega estar con Marcianeke por dinero

Ignacia Michelson dio a conocer a su hastío luego de que recibieran distintos comentarios en los que señalaban que ella estaba con Marcianeke por su dinero. Esto provocó su enojo, y a través de una transmisión en Instagram, la influencer desmintió de una vez por todas estas acusaciones.

“Estoy harta de que digan que yo estoy con el Mati (Marcianeke) por su billetera. Quiero aclararles que mi familia es de mucha, mucha, mucha plata. Yo no tanto como ellos, pero me va muy bien“, dijo al comienzo Ignacia Michelson.

“Mi familia me acostumbró a ser yo siempre la de la plata, tener yo la plata, tener yo mis cosas. Así que yo jamás estaría con alguien por interés. Porque si yo estuviera con alguien por interés créanme que con el Mati no estaría. Estaría con un sugar daddy en Ibiza, en Europa, en Dubai, para partir“, añadió después.

Y luego, la influencer agregó: “Estoy con el Mati porque realmente me gusta. Porque realmente nos llevamos de puta madre. Él es mi complemento“.

“Me hace inmensamente feliz, no es por plata”

Más adelante, Ignacio Michelson le dedicó unas palabras al cantante del género urbano, quien ha sido un apoyo fundamental para ella. “También quiero agradecerle a él, porque ustedes siempre me dicen: ‘oye Nacha tú lo has ayudado un montón’. Sí, es verdad, pero como yo lo he ayudado él también me ha ayudado a mí“, afirmó.

“Él hace mis días mucho más felices. Nos complementamos cabrón, su locura completa la mía para mejor“, complementó.

Finalmente, acerca de su relación con Marcianeke, Ignacia Michelson señaló que: “yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto. Para mí fue un tema, pero al final me dije tienes que estar con la persona que te hace feliz y él me hace feliz. Así que estoy con él solamente porque me hace inmensamente feliz, no es por plata“.