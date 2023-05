“Este hue… es psicópata”: La escalofriante experiencia de Antonella Ríos en extraña cita

Antonella Ríos es la última invitada de Pamela Díaz en su exitoso programa de Youtube, Sin Editar. Y ahí hizo una llamativa confesión.

La actriz empezó a hablar con La Fiera sobre su experiencia con sus fanáticos y si había recibido algún regalo importante de parte de ellos.

Entonces, la figura de teleseries desclasificó una particular historia que dejó marcando ocupado a la morena, y que no tuvo un final muy feliz.

Esto porque reveló que “una vez conocí a un tipo mayor que me dijo ‘ven a mi casa’ y yo fui a su casa y todo porque igual confié en él”. Sin embargo, la cita no salió bien.

La tenebrosa experiencia de Antonella Ríos

Así, Ríos indicó que, apenas conoció al sujeto, este le señaló que era su fan y que tenía sentimientos muy fuertes por ella, por lo que le había preparado hasta un obsequio.

“Él tenía mi mismo apellido, Ríos. Me dice ‘tú me gustas, pero mira, te voy a mostrar algo'”, le habría manifestado cuando la vio.

La también miembro de Unlok, donde vende su contenido, agregó que el tipo “saca una caja, abre y había puras fotos mías de prensa”.

Un hecho que la inquietó y que hizo que abandonara rauda el lugar. “Me quedé helada porque dije ‘este hue… es psicópata. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene mis fotos guardadas en una caja’ Faltaba que me dijera ‘este es un mechón de tu cabello’. Esa fue una situación más de fan, de alguien que me chocó. De ahí le dije ‘chao, tengo que irme’, agarré mi auto y me fui”, reveló.

De esta forma, Antonella Ríos relató el incómodo y tenebroso momento, dejando claro que había quedado atónita ante el extraño presente.