Daniela Castro fue la protagonista en el último episodio de Zona de Estrellas. En conversación con el panel del programa de Zona Latina, la influencer y expanelista de Mucho Gusto se refirió a la reunión que organizó Luis Jara entre los otrora trabajadores del matinal de Mega, a la cual ella no fue invitada.

“Yo siempre lo que he dicho del Mucho Gusto tiene que ver con mi participación, con algo mío. Yo nunca he hablado de nadie porque no tengo nada que decir de Lucho (Jara) en este caso (…) Nunca fuimos partner, nunca hubo mala onda… ¿Para que no me invite? (…) Cuando uno sobra, mejor no estar“, planteó Dani Castro al inicio.

“Yo no soy de andar haciendo lobby ni andar poniendo caras porque sí… Si no me gané el cariño de Lucho es porque tampoco lo busqué“, añadió después.

Interpeló a José Miguel Viñuela

Más adelante, Daniela Castro se refirió a los dichos de José Miguel Viñuela, quien aseguró que no fue a la junta de los ex Mucho Gusto, porque no se sintió apoyado en sus últimos días en Mega. “¿Cuántas de estas personas aparecieron para decir ‘oye, que no se vaya’? Por eso la tele es así“, expuso el conductor de Tal Cual. Una declaración que criticó la influencer.

“Debo decir que a Jose Miguel Viñuela, realmente, el Mucho Gusto le dio una oportunidad. Recordemos que cuando llegó, yo estaba en el programa y Lucho Jara se fue a operar la garganta y el que lo reemplazó en ese tiempo fue Jose (…) Y él había estado desaparecido de la televisión por años“, cuestionó Daniela Castro.

“De partida, tienes que creerte mucho el cuento para decir: ‘Es que porque no me ayudaron’ (por el incidente por el cual salió de Mega). Las decisiones son de canales y de ejecutivos. Si tú te mandas una cagada, te la bancas solo (…) ¿Por qué esa postura de víctima? El que hizo el hecho fue él y los demás no tienen por qué exponer su trabajo por eso“, añadió.

Finalmente, acerca de los dichos de Viñuela, Daniela Castro señaló que “con las relaciones superficiales que hay no puede esperar eso, él espera algo que yo creo que no va. Que tenga esta actitud ahora, cuando le dieron la oportunidad (…) Perdóname Jose, pero en verdad tus compañeros te apoyaron cuando llegaste de reemplazo“.