“Estaban los que querían estar”: Luis Jara sobre ausentes en la junta de los ex “Mucho Gusto”

“Oye, los eché de menos, no estaban en la foto“, comentó Raquel Argandoña en Tal Cual, al notar que José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado no estaban en la junta que organizó Luis Jara para los exintegrantes de Mucho Gusto. Un encuentro al que sí fue Karol Lucero, Rodrigo Herrera y Manu González.

“¿Y qué hueá voy a hacer yo ahí? (…) No tengo nada que celebrar, no tengo nada que hacer. Lo que pasó, pasó. Murió la vieja, pasó la vieja. ¿A qué monos voy a ir? ¿A hacer recuerdo? ‘Uy, ¿te acuerdas cuando marcábamos 17 puntos?’, para eso me quedo en mi casa, tengo cosas más importantes que hacer“, dijo Paty Maldonado para justificar su ausencia.

Más adelante, la también conductora de Las indomables, reveló que al igual que Viñuela ella fue invitada, pero se salió del chat apenas la sumaron. Tras ello, el exanimador de Mekano explicó su ausencia: “Yo fui a comer con mi papá y terminé muy tarde. Entonces no me daba el cuero. Yo voy a dejar niños al colegio (…) Estaba raja“.

“Nos pegaron una patada en la raja”

Sin embargo, Paty Maldonado no se contentó con la explicación de Viñuela, y le recordó que ella le aconsejó que no fueran, debido a cómo habían sido despedidos del canal. “Nos pegaron una patada en la raja“, respondió Viñuela. “Y por eso no fui y no pertenezco a ningún grupo“, añadió la Maldito.

Posteriormente, el conductor de Tal Cual quiso profundizar acerca de su ausencia en la reunión. “Efectivamente, cuando yo estaba en esa oficina, en el último día en Mega, ¿cuántas de estas personas aparecieron para decir ‘oye, que no se vaya’? Por eso la tele es así. La tele finalmente es un negocio“, cerró.

¿Y qué dijo Luis Jara?

“Qué hermosa reunión. Gran equipo fuimos. Gracias a todos los que asistieron para darnos un abrazo después de tantos años. Los quiero“, fue lo que escribió Luis Jara en una storie para dar a conocer la reunión de los exintegrantes de Mucho Gusto. Un encuentro del que habló con Página 7.

“Lo pasamos increíble (…) Tenía ganas de rajarme con una junta así. Lamentablemente, ya no tengo mi casa acá, así que lo hice en un hotel. Llegaron cerca de 40 compañeros“, comentó el cantante al comienzo.

“Creo que, más que a los rostros, estaba dedicado a los no visibles, en el trabajo sistemático de ocho años (…) Estaba presente la señora que me peinaba, el que nos servía el desayuno y que sigue en Mega… Ellos no siempre están considerados en los grandes reconocimientos de un programa que fue muy exitoso“, complementó.

Al respecto, minutos después, el exconductor de Mucho Gusto argumentó que “una comida solo con los rostros, la verdad no me interesaba. Sí poder invitar a todos los periodistas jóvenes, a todos los que no están visibles. Fue espectacular“.

Finalmente, Luis Jara señaló sobre quienes ausentaron, que “me parece que los que estaban son los que querían estar y tenía muchas ganas de volver a verlos. A los productores, editores, asistentes no los veía hace más de tres años y ellos tampoco a mí. Fue un gusto“.