Hermana de Karen Bejarano lanzó furiosos dardos en su contra: “Le encanta mentir, lo hace por deporte”

Karen Bejarano vive una polémica de aquellas. Una con su propia familia, específicamente con su madre y ahora, en las últimas horas, con su hermana.

Todo partió en el contexto del Día de la Madre, minuto donde la cantante decidió compartir en su Instagram una reflexión al respecto.

“Han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia. El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo”, partió diciendo.

Y agregó “gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”.

De hecho, en un episodio de Podemos Hablar, la ex Mekano ahondó en aquel minuto donde se sintió dejada por su progenitora, cuando sufrió abuso sexual desde los 9 a los 14 años.

“Mi mamá me dijo que me tenía que callar”, indicó la artista, dejando claro que no se sintió apoyada ni contenida por la matriarca de su familia.

La respuesta de la hermana de Karen Bejarano

Así, frente a esto, Charlot, la hermana de la intérprete, decidió responder. Y lo hizo con todo, compartiendo hasta un homenaje a la madre de ambas.

“¡Gracias madre mía por tanto! No hay palabras para agradecer todo el amor y devoción que has tenido conmigo. No importa que ella (Karen) no quiera nada contigo. Yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre. Te amo mamita bella”, escribió.

Luego, añadió “a las personas que me comenzaron a seguir por lo que ha estado hablando mi hermana, sólo les quiero decir una cosa. En la vida y en los acontecimientos que suceden en la misma, hay varios ángulos, versiones y verdades. Quizás ustedes nunca entiendan todo lo que pasa con su controversia actual (…) o crean que no la apoyo, pero están en un error, no saben la verdad y tendría que publicar 100.000 historias contando mi lado de la historia”.

“Actualmente, mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace décadas. Espero comprendan y no opinen o envíen mensajes privados insultándome, porque no saben ni el 1% de toda la verdad que hay detrás”, indicó.

Posteriormente, le contestó a una seguidora, quien la criticó por cuestionar la verdad de la cantante. “No sabes el fondo de las cosas y no sabes lo dañada mentalmente que está mi hermana. Ella tiene varios trastornos y uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir. Es más, lo hace casi por deporte. Así que no opines si no sabes todas las versiones. Ella tiene luz porque tiene fama, pero detrás de ella hay una familia que sabe la realidad de las cosas”, expresó.

Incluso, le contestó a otra persona que la cuestionó porque en sus fotos más antiguas si aparecía Karen Bejarano. “¿Y ahí no estaba enojada con ustedes?”, le dijo, a lo que Charlot respondió “efectivamente, no estaba enojada con nadie. Pero ella cambia su personalidad y habla muchas mentiras”.