Luego que hablara sobre el complejo momento de salud que vive en un Live con Angélica Castro, Aylén Milla en conservación con ADN, la influencer se refirió al difícil momento que vive.

“No voy a decir más nada de lo que dije en el Live que hice con Angélica y obviamente me preguntó por lo que estaba pasando, porque también la gente pregunta y uno no puede hacerse el loco, porque agradezco un montón que la gente se preocupe”, comenzó diciendo la modelo en medio del lanzamiento de la colección de Mugler para H&M.

“Simplemente, puedo decir que estoy bien, que todavía no me siento lista para dar detalles fuertes”, precisó la exchica reality.

“Siempre supe…”

En esa línea, Aylén Milla expuso que si bien había decidido llevar este proceso en la intimidad, tomar la determinación de comunicar el complejo momento de salud que vive el público, fue una buena idea.

“Siempre supe que iba a ser mejor como contarlo o darlo a conocer un poco. Siempre supe que el cariño iba a hacer un montón y que el apoyo iba a hacer un montón y me hizo bien y me ayudó mucho de todas maneras”, complementó la maniquí.

“Hay veces que me han dado ratos de decir, ‘hoy desaparezco las redes sociales, me dedico a otra cosa y adiós y se terminó y cierro todo’, pero no sé, es muy personal. Depende de cómo cada uno quiera llevarlo”, sumó la modelo respecto a lo que significó conectar a sus seguidores esta noticia.

Bajo ese contexto, la modelo afirmó que “el amor y el cariño siempre va a ayudar de donde sea que venga”, pero en la misma, aclaró que comunicar esta noticia en redes sociales le generó dudas “porque a veces el ambiente es muy tóxico, yo soy muy de energía, las siento mucho y no quería que nadie me envíe malas energías”.