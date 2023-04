¡Pedro Pascal lo hizo de nuevo! Actor chileno es doblemente nominado en los MTV Movie & TV Awards por su interpretación en “The last of us”

!Pedro Pascal es imparable! El actor chileno radicado en Estado Unidos sumó otro logró a su carrera y anotó una doble nominación a los premios internacionales MTV Movie & TV Awards, por su rol en la serie The last of us.

En concreto, el artista nacional fue seleccionado para competir en la categoría de Mejor héroe, por su personificación de Joel, grupo en donde se enfrenta a grandes nombres del cine mundial como Tom Cruise por Top Gun: Maverick, Jenna Ortega por Merlina, Diego Luna por Andor y Paul Rudd por Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

De la misma a forma, Pedro Pascal también postula a ganar el MTV Movie Awards a Mejor dúo con Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie Williams, y con quien comparte pantalla en The last of us.

En esta carrera, los actores enfrentarán a: Tom Cruise y Miles Teller por Top Gun: Maverick, Camila Mendes y Maya Hawke por Revancha ya; Jenna Ortega y Thing por Merlina, y Simona Tabasco y Beatrice Grannò por The White Lotus.

