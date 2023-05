Margot Kahl rompe el silencio tras su repentina salida de TVN: animadora cuestionó las razones informadas por el canal

Televisión Nacional (TVN) vivió una importante baja durante este viernes, pues confirmó la sorpresiva salida de Margot Kahl, a solo seis meses de su regreso a la pantalla chica.

Y es que la animadora volvió al canal estatal para ser parte del programa Hoy se Habla. Pero, la casa televisiva anunció que, después de no llegar a un acuerdo con su contrato, este viernes fue su última aparición en el espacio.

Por su parte, Kahl habló con Las Últimas Noticias y desclasificó detalles de su inesperada salida.

“Lo informado por TVN no es efectivo. Es muy distinto no llegar a acuerdo a que no se cumplió con lo ofrecido”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, dijo que “desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo”.

Margot Kahl y sus razones para dejar TVN

En el mismo plano, habló sobre la diferencia con la línea editorial del programa que conducía junto a Yamila Reyna, María José Castro y María Elena Dresser.

“Para mí, lo más importante y lo que me motiva son los contenidos, que sean de calidad, que aporten a las personas, a la sociedad, sin sensacionalismos, sin farándula, sin crónica roja ni alguna otra fórmula facilista para generar rating”, aseveró.

A su vez, indicó que “esa fue la razón para salirme de la televisión y fue, también, la razón para volver”.

“Lamentablemente, contrario a lo que se me ofreció, pocas veces hicimos un programa de conversación sobre la actualidad”, añadió Margot.