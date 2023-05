“Sabía que algunos dirían que me quejo de lleno”: Jean Philippe Cretton presentó libro contra la depresión

Jean Philippe Cretton decidió hablar de su depresión en los medios de comunicación. Y esa visibilización ha tenido costos y beneficios.

Así lo contó a ADN el animador, en el lanzamiento del libro “La Depresión, ¿enfermedad o sufrimiento vital?”, en la Universidad de Chile.

Un conversatorio donde la figura habló no solo de su experiencia, sino que además comentó qué ha pasado desde que optó por hacerlo público.

“Yo supe que cuando hablara de esto había algunos que dirían que me quejo de lleno”, comentó el conductor tras salir de la presentación.

Jean Philippe Cretton y su vida con depresión

Así, Jean Philippe contó frente a los asistentes que “cuando mi periodo depresivo se agudizó, al punto de no poder levantarme de la cama, que no me había pasado nunca, no poder ir a trabajar, tener que dar por primera vez la justificación de que no puedo llegar al trabajo porque no me puedo levantar y ahí me dio esta sensación que muchas veces es injusto lo que pasa, que si uno llama al jefe y le dice ‘no puedo ir a trabajar porque me fracturé la pierna o porque me duele mucho la espalda’, probablemente no va a haber ningún inconveniente, pero si uno dice que no puede trabajar porque está incapacitado mentalmente para desarrollarlo, es normal que surjan estigmatizaciones y prejuicios”.

Y luego, señaló que “es mi motivo principal de por qué quise hacer esto público y hablar: intentar ayudar a una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente y que creo que dice relación con la sociedad que hemos construido en el último tiempo que es absolutamente individualista, exitista, entonces es muy fácil caer en sentimientos que apunten hacia la frustración o a lo negativo”.

Posteriormente, conversando con ADN abordó los costos que ha tenido el revelar su padecimiento. “Yo supe que cuando hablara de esto había algunos que dirían que me quejo de lleno… Lo asumí, pero es más importante lo otro… lo bien que me ha hecho poder hablar y que no se condice con esos comentarios”, expresó.

Finalmente, Jean Philippe Cretton manifestó que “ninguna persona que sufre depresión quiere tenerla. Todos queremos salir de ella… Hay que perderle el susto a las zonas oscuras”.