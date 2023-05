“Hay muchos estigmas de los gitanos”: Perla Ilich se desahoga tras ser acusada de hacer magia negra

Fue en noviembre del 2022, que Adriana Barrientos, con complicidad de Daniela Aránguiz, acusó a Perla Ilich de realizarle magia negra. Esto luego de que las tres tuvieran una fuerte discusión en El discípulo del chef, que provocó la posterior salida de la gitana del programa de cocina de Chilevisión.

En ese entonces, tras que Daniela Aránguiz en Zona de Estrellas afirmara nunca había sido blanco de magia negra, Adriana Barrientos apareció rápidamente para corregirle. “Yo no puedo decir eso. No digas eso, mira lo que pasó después de lo de Perla“, afirmó.

Y enseguida, la Leona contó cómo ocurrió todo. “Lo que pasa es que hubo un tema cuando estábamos en la cocina de El Discípulo del Chef y en pasillos ella quedó súper enojada con la Dani y yo tomé partido por la Dani. Ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo“, sostuvo.

“Habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible“, complementó.

La respuesta de Perla Ilich

Más adelante, Perla Ilich a través de una storie en Instagram, respondió a estas acusaciones. “Estoy un poco chata de que dos mujeres con mucha maldad mientan tanto sobre mi persona, ya me han hecho bastante daño (…) Hoy quiero pedirles que actúen como mujeres y no como serpientes mintiendo y tirando veneno“, declaró.

Luego, dirigiéndose a Adriana Barrientos, agregó: “Si te hubiera hecho algo yo a ti o a la otra niñita, hubiera sido darles un poco de cerebro, humildad y empatía“.

Perla y su reflexión en Podemos Hablar

Meses después, en el último episodio de Podemos Hablar, que se emitirá este viernes 5 de mayo, la gitana se refirió a este episodio. “Me parece terrible, lo encontré rasca. Figuremos de otra manera, no culpemos a otra persona de las decisiones que tomaste en tu vida, de como a ti te han cagado o no“, expresó.

Y finalmente, Perla Ilich señaló que “hay muchos estigmas de los gitanos, pero siento que las cosas han cambiado hoy en día. Somos chilenos como el resto, pero solo tenemos nuestros bailes“.