Este miércoles 3 de mayo el locutor de RadioActiva Daniel “exhuevo” Fuenzalida estuvo de cumpleaños. La jornada comenzó con una serie de saludos y mensajes de cariño enviados por sus fans, auditores y compañeros de trabajo.

De esta forma, en las redes sociales de la emisora se pudo ver el momento en el que Daniel Fuenzalida apaga las velitas de una torta que sostiene una de sus compañeras de trabajo, en medio de la transmisión de su programa radial.

“Hoy celebramos el cumpleaños de nuestro gran amigo y locutor Daniel exhuevo Fuenzalida. ¡Felicidades, Huevito! Que sean muchos más. Te queremos“, fue el mensaje que acompañó el video.

Íntima celebración en familia

Los festejos siguieron durante el día, lo que Fuenzalida siguió compartiendo con sus seguidores en Instagram, donde se dio el tiempo de agradecer a sus amigos y a quienes subieron alguna imagen deseándole felicidades.

Así se pudieron ver fotografías antiguas y otras más nuevas, como la de “Palomo” Valenzuela que subió a sus historias una antigua postal de ambos, de cuando trabajaban en televisión.

Finalmente, Daniel exhuevo compartió la forma en que celebró al terminar el día, junto a sus seres más cercanos y queridos en la intimidad de su hogar. En las imágenes se ve un enorme pastel que dice “Me chupa un huevo“, con un gran huevo en la parte más alta y diversas imágenes del conductor radial en varias etapas de su vida.

Mientras que el mensaje de Fuenzalida fue un emotivo agradecimiento para todos los que hicieron que su día fuera especial.

“Un año más y solo puedo decir: Gracias a cada uno de ustedes que me apoya en todos mis proyectos y que siempre me están deseando lo mejor. Gracias a mi familia, a mi querida @radioactivachile y a los amigos que siempre están, a mi mamá que siempre me acompaña desde el cielo. Y por supuesto a ustedes mis fieles auditores y televidentes”, señaló el locutor.