¿Carne molida? El extraño desayuno de Monserrat Álvarez que descolocó a sus fanáticos

Estaba realizando una emisión más de Contigo en la Mañana cuando Monserrat Álvarez decidió, a través de redes sociales, mostrar qué desayunaba mientras hacía el programa.

El registro fue grabado por ‘Chicoku’ Aguilar, conocido productor del espacio, donde la animadora entregó detalles de su llamativa receta.

“Estamos en comerciales, ‘Chicoku’ se ríe mucho de mí. Esto es frambuesa congelada, que la dejé en la noche”, partió explicando.

Esto mientras mostraba un bol con varios ingredientes, con los que iba armando una extraña mezcla que dejó marcando ocupado a sus seguidores.

Monserrat Álvarez y su desayuna

“Le echo solo chía, linaza y un poquito de agua, entonces así agarra consistencia”, siguió contando la figura de CHV.

Luego agregó que “después me traigo leche de coco, le echo un poquito, y almendras laminadas. Lo que me gusta de mi receta es que no necesito cereales ni avena”.

“Solo con linaza y chía me armo este exquisito plato”, añadió, señalando que su compañero de programa “se ríe todas las mañanas de mi desayuno y yo me lo devoro” y que “se los recomiendo. Quizás no es tan lindo, es verdad, pero es súper sano y rico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monse Alvarez (@la_monsealvarez)

De hecho, en su Instagram llovieron los comentarios respecto al aspecto de su platillo. Y los más divertidos es que varios pensaron que, lo que estaba comiendo, era nada menos que carne molida, o derechamente un crudo.

De esta forma, el desayuno de Monserrat Álvarez llamó la atención, mientras los cibernautas gozaban con la extraña receta.