“Se llevaban las guaguas pa’ Suiza”: Botota Fox revela que su mamá la quiso regalar cuando nació

El comediante y transformista José Miguel Navarrete, o más conocido como Stephanie “Botota” Fox fue el protagonista del último episodio de Sin editar. En el programa de YouTube que es conducido y liderado por Pamela Díaz, el humorista desclasificó una dolorosa y difícil anécdota de cuando nació.

Todo partió cuando Pamela Díaz le preguntó al comediante de por qué tiene dos veces “Navarrete” en su apellido. A lo que Botota Fox le respondió al revelar que “mi mamá me quería regalar (…) Estúpida tú no sabís nada. Esta hueona, pero… Te juro que voy a mandar a leer Wikipedia“.

Más adelante, el humorista contó brevemente como casi es regalado a una familiar en Europa. “Yo te voy a hacer una pequeña reseña, Pamela. Yo nací en el año 82 en la clínica Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, cuiquísima. Y en ese tiempo regalaban guaguas“, expuso.

“En el 82 había cualquier monja. Y se llevaban las guaguas pa’ Suiza, pa’ los Países Bajos“, añadió.

“Mi mamá finalmente me regaló”

Tras ello, Pamela Díaz le consultó a Botota Fox cómo supo de esta historia si él recién había nacido cuando ocurrieron los sucesos. “Porque me contaron mis tías po. Y mi mamá finalmente me regaló. Pero arrancó conmigo del hospital. Te lo juro hueona“, afirmó.

Posteriormente, Botota Fox contó el desenlace de estos sucesos, tras los cuales casi es regalada a una familia suiza o neerlandesa. Esto porque su mamá “se escondió en la casa de la patrona de mi tía. Entonces, la asistente social fue a esta casa, porque dijo ‘yo sé a donde se fue esta pe** cul****’, una cosa así”.

Finalmente, la mamá de José Miguel Navarrete logró quedarse con su hijo. Por lo que, no tuvo que ser regalado a una familia de Europa. Un hecho hasta la fecha inédito para muchos seguidores de Botota Fox, quienes no sabían por lo que tuvo que pasar tras recién nacer. “Y ahí, no me entregaron“, cerró.