Pamela Díaz se hizo presente en los Arsmate Awards. Con su micrófono y una persona que la grababa, la Fiera entrevistó a los diferentes creadores de contenido erótico de este sitio. Una instancia, en la que también se encontró con rostros conocidos, como Julio César Rodríguez, Juan Andrés Salfate y Camila Recabarren.

De hecho, una de las primeras personas que vio al llegar al evento, fue a Julio César Rodríguez, a quién le preguntó por qué no estaba acompañado. “Porque siempre solo“, respondió. Y tras ello, lo felicitó por el millón de suscriptores que consiguió La junta. “Me voy a tener que tatuar sí“, contestó JC.

“Porque cuando llegaba al millón me tatuaba la junta en un parte. ¿Viste que no tengo tatuajes? Va a ser mi primer tatuaje, en la nalga“, respondió.

Se encontró con Juan Andrés Salfate

Más adelante, Pamela Díaz dio con Juan Andrés Salfate, quien no estaba en el evento ni como creador de contenido ni por curiosidad. “Estoy de jurado y me ha tocado entrevistar a varias de las chicas y chicos de la plataforma. Así que, la verdad es que quería estar acá“, afirmó.

Luego, agregó: “Fíjate que en la entrevista salió que hay muchos profesionales, enfermeras, profesores de gimnasia… Que han querido hacer no solo un contenido que a ellos le interesa, sino que casi una invitación a mujeres que dicen ‘¿qué hago con mi vida?’, bueno haz lo que quieras. Y finalmente, cobra por lo que te gusta“.

“Y es casi como liberarse. Es cortar la hilacha. Y ha servido de inspiración a muchas chicas que hoy día ganan bastante más plata de lo que jamás hubieran soñado“, añadió.

Posteriormente, Pamela Díaz le preguntó por qué lo eligieron a él como jurado. “Llevo décadas como crítico de cine profesional. Y revisando todos los géneros el triple X y el porno no puede faltar. Entonces llevo una gran cantidad de horas de cine erótico y pasado pa’ punta en mi cuerpo. Y mis retinas están consumidas en ese aspecto“, aseguró.

Un sujeto le mostró sus genitales

En otro momento de su estadía en el evento, la Fiera se encontró con un creador de contenido de Armaste, a quien le consultó cada cuánto subía fotos o videos. “Todos los días. Acabo de subir uno antes de venir para acá, así que lo pueden ir a ver“, respondió.

“¿Es desnudo?“, volvió a preguntar Pamela Díaz. “Sí, es explícito. Pero, ¿quieres verlo? Es explícito“, replicó el sujeto. “Yo nunca he visto esto. Es mi primera vez. ¿Y no te da vergüenza mostrar?“, comentó después. A lo que el joven usuario de Arsmate contestó: “Vergüenza le tendría a otras cosas“.

Hasta que llegó el instante en el que Pamela Díaz vio su contenido erótico. “Amigo, se le ve todo“, le dijo la Fiera. “Y espera que a baje, ya que si bajo… Pero lo podemos dejar para otra ocasión“, respondió el sujeto. Ante lo que Pamela Díaz señaló que “vi la pura foto, suficiente, no quiero ver su… Se ve su pene. Se ve todo su pene“.

Por último, antes de irse a entrevistar a otra persona, este creador de contenidos de Arsmate le pidió una foto. “Desnuda no“, respondió Pamela Díaz. “No, así nomás“, replicó. “Quiere una colaboración“, bromeó enseguida la Fiera.

¿Se viene colaboración con Camila Recabarren?

Casi al final del video, Pamela Díaz se encontró con Camila Recabarren. “Es que hueona, no te veo hace cuánto”, dijo al ver a la Miss Chile 2012. “Hace muchos años, como tres, dos“, contestó Camila Recabarren.

Minutos después, la Fiera le preguntó a la modelo por qué llegó a Arsmate. “Porque necesitaba monetizar. Mira, yo soy súper desprendida de lo material y de las lucas, pero mi hija me dijo yo quiero ser millonaria. Así que estoy por mi hija acá“, respondió.

“Necesitaba monetizar y yo estaba solo en Instagram. Y en Instagram todo el tiempo te están castigando, ‘que nos puedes subir ciertas cosas, que no puedes subir esto’. Entonces, ya estaba aburrida. Y más encima, no me estaba dejando tantas lucas como antes, que quizás sí lo fue, que fue el boom de Instagram”, complementó.

Y después, Pamela Díaz le consultó a Camila Recabarren qué le dijo su mamá cuando supo que iba a vender contenido erótico. “Vo dale (…) Es algo íntimo donde tú puedes grabar, tocarte y todo eso, así que“, contestó Miss Chile 2012.

Más tarde, a raíz de unos comentarios de Camila Recabarren, Pamela Díaz sorprendida y aludida, le consultó: “¿Quieres que hagamos una colaboración?“. A lo que la modelo y actual creadora de contenido de Armaste, respondió con un “viste, te estamos buscando“.

Para concluir, Camila Recabarren reveló que “el otro día hice material con la Daniella Chávez. Y sí po, es su jugueteo ahí, pero profesionalismo por supuesto, ante todo (…) El celular graba. Lo que más piden es material casero“.