Met Gala 2023: ¿Quiénes son los anfitriones e invitados del evento de moda?

El próximo 1° de mayo, como dicta la tradición, el primer lunes de aquel mes, se lleva a cabo la MET Gala 2023 y que este año tendrá como protagonista central de su exposición al fallecido diseñador de alta costura alemán: Karl Lagerfeld.

En concreto, la muestra a estrenarse este año por el Costume Institue del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lleva el título de “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, homenaje al llamado “Kaiserde la moda”, quien en sus casi 60 años años de carrera, marcó a la industria con su trabajo en Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel y su marca homónima.

Como es de esperar una serie de personalidades de la industria, entre ellos actores, actrices, cantantes y diseñadores, arribarán hasta la alfombra roja con sus mejores atuendos.

Si bien la lista oficial de invitados no se revela en su totalidad, el museo anunció quién oficiará como anfitriones la gala de este año.

Los coanfitriones de la Met Gala 2023 son la actriz y guionista Michaela Coel, la actriz española Penélope Cruz, el extenista Roger Federer y la cantante Dua Lipa, según lo confirmó Variety.

Con respecto a otros asistentes, según el medio AS.com existe la probabilidad de que asistan 10 modelos con los que más le gustaba trabajar a Lagerfeld, las cuales trabajaron para una portada de Vogue en honor al diseñador.

Entre ellas se encuentran Anok Yai, Shalom Harlow, Kendall Jenner, Liu Wen, Adut Akech, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Amber Valletta, Gigi Hadid y Devon Aoki. También se espera que Cara Delevingne llegue hasta el espacio.

For Vogue’s May issue, ten designers inspired by the visionary Karl Lagerfeld interpret his work in new creations worn by the models he loved most.https://t.co/HMArYuK3WQ pic.twitter.com/lCR4XDRR5O

— Vogue Magazine (@voguemagazine) April 11, 2023