“Usted escucha lo que quiere…”: Rodrigo Sepúlveda interpeló a televidente por crítica en vivo

Durante la mañana, Rodrigo Sepúlveda tuvo un encontrón con un televidente y le respondió en vivo en medio del noticiero Meganoticias Alerta.

Todo sucedió cuando estaban mostrando algunos videos sobre los enfrentamientos con piedras que ocurrieron en la frontera de Chile y Perú.

A partir de lo que consignaron en el noticiero, una persona resultó herida en medio del enfrentamiento.

En ese contexto, el periodista consultó si es que existían las condiciones para atender problemas de salud que tuviesen las personas que estaban en el lugar.

La interpelación de Rodrigo Sepúlveda

En este escenario, Sepu leyó un mensaje que recibió en redes y decidió responder en vivo.

“Yo le quiero decir a la persona que me critica por televisión y me dice ‘Sepu, tú estás pidiendo un hospital, ¿cómo se te ocurre eso?”, partió diciendo el animador.

Tras esto, dijo “viejo, yo no he pedido ningún hospital. Usted escucha lo que quiere. Yo no estoy pidiendo ningún hospital, sino que estoy pidiendo las condiciones para una persona que está herida, para que la puedan ayudar”.

“No estoy pidiendo un hospital. Solo una cosa de humanidad. Una persona salió herida y que la puedan atender, eso”, continuó,

Para finalizar, el periodista lanzó un tajante mensaje al usuario que lo criticó: “Si usted no quiere ver, agarre el control y se cambia a otro (canal). Vaya a ver una serie de Netflix si quiere, vaya a hacer lo que usted estime. Yo no estoy pidiendo un hospital”.