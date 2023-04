Con 80 kilos y 1,75 metros, el actor chileno Ariel Levy tuvo que enfrentarse en el ring al campeón TNT de AEW, Wardlow, quien mide 1,88 metros y pesa 121 kilos. El resultado era predecible: el estadounidense le dio una paliza. Pero nadie le quita a Levy que debutó en la segunda empresa más grande de lucha libre.

Y es que All Elite Wrestling (AEW), es tras la World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa con más televidentes y que más ganancia genera. Lo que explica, el orgullo que hoy tiene Levy. “Si bien me sacaron la cresta, fue el momento más importante, significativo y de mayor exposición que he logrado“, dijo el actor a LUN.

Total domination. TNT Champion @realWardlow makes quick work of his opponent here on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/u0HskVFNjK — All Elite Wrestling (@AEW) April 27, 2023

Su vida en Estados Unidos

Ariel Levy vive en actual Deerfiel, en un departamento en Florida, a 45 minutos de Miami. Esto tras haber vendido todas sus posesiones en Chile y comprarse un departamento en dicho condado. Además, que le arrienda una pieza a un amigo que también es luchador.



Sin olvidar, que para sortear los gastos y vivir más cómodamente, Ariel Levy igualmente tiene una página en Onlyfans. “No hago nada explícito, solo cosas sexys. Y así me voy moviendo“, aseguró.

“Tiene dos piezas y es bien monono. Debe tener 80 metros cuadrados. Está en el primer piso y da a la piscina. Tiene un quincho para hacer asados. Y es tranquilo. No estoy en Miami, que es puro reggaetón, champaña y barcos. Acá es más residencial“, comentó el actor y luchador chileno sobre su hogar.

Su vida como luchador

Más adelante, Levy se refirió a su preparación como luchador. “Hago acondicionamiento físico en el gimnasio, por una hora y media, cinco veces a la semana. Me subo al ring dos a tres veces por semana, por dos horas. Voy dosificando, según como quede de las luchas del fin de semana, que son muy desgastantes“, afirmó.

“Ahí voy viendo cómo me siento. De repente, quedo muy adolorido y cansado. Hay que saber darle descanso al cuerpo, porque me he exigido mucho. Soy bien mateo con la comida y la dieta“, añadió.

Acerca de su profesión, Levy explicó que “entro al ring a hacer un espectáculo y no a dañar a mi rival. En la lucha de ayer, que fue un minuto y medio, un tipo de casi dos metros me azotó contra el ring cinco veces. Mi cuello ahora está bastante adolorido, pese a que entreno y sé como recibir ese castigo”.

“Él no me estaba intentando matar, pero las caídas y los impactos en mi cuerpo son reales. He tenido lesiones de costilla, se me ha salido el hombro y tengo los dos tobillos y las dos muñecas esquinzadas. Eso de que la lucha libre es falsa puede ser. Pero en todas las caídas y golpes hay impacto y se siente. Se puede generar lesiones“, complementó.

“Me ha tocado ser villano, por eso no gano muchas peleas”

Tras ello, Levy aclaró cómo es el ring. “Tiene una red de fierro, tablas y encima se pone una capita de espuma sintética y luego va la lona. Uno rebota y eso hace que las caídas se amortigüen un poco, pero es duro igual. Las primeras veces, cuando estás entrenando, son terribles, duele mucho. Muchas veces caes tan fuerte que el ring hace un efecto de látigo“, aseguró.

Posteriormente, el actor y luchador chileno, además de ser el actual campeón universal de la empresa Coastal Championship Wrestling (CCW), insistió que “la lucha libre es un espectáculo. Hacemos un show que la gente disfruta. Hay un montón de formas para hacerlo y, como cualquier puesta en escena, hay un villano y un héroe“.

“No hay un guion propiamente tal, pero hay una línea que hay que seguir. Me ha tocado ser villano. Por eso no gano muchas peleas y tampoco vendo tantas poleras con mi figura“, adicionó y cerró.