“Realmente calma”: Paty Maldonado revela que utiliza aceite de marihuana para los dolores de espalda

Patricia Maldonado hizo una sorprendente revelación en el último episodio de Las Indomables. La comunicadora desclasificó que utilizó aceite de marihuana para hacer frente a sus dolores de espalda. Y no dudó en defender sus positivos efectos.

“Yo sufro de un dolor hace muchos años. Tal vez por un accidente que tuve de cabra, que me caí de un segundo piso y de espalda. Cuando uno es joven no te pasa ni una hue…, pero cuando empiezas a envejecer sí“, expuso al comienzo la panelista de Tal Cual.

“Había una inyección que me mandaba mi mamá escondida a Estados Unidos, porque la droga es muy terrible allá… Tienen que mandártela a través de un médico o una enfermera. Tenía 30 años, pesaba 50 kilos. O sea, no era ni vieja ni gorda, pero me moría del dolor“, añadió después.

“Un día me hirvieron un cogollo de marihuana”

Más adelante, Paty Maldonado habló sobre su acercamiento a los productos hechos de cannabis. “Un día me hirvieron un cogollo de marihuana en leche y me dijeron que me lo tomara. Yo dije ‘¿y si me da por sacarme la ropa y andar en pelota por la parcela?’“, afirmó.

“Le dije a la persona ‘ya, me lo voy a tomar, pero si a mí me pasa algo, y tengo aquí testigos, yo te voy a denunciar y te meto preso’. Me tomé la leche que estaba tibia ya y empecé a esperar los resultados, que me viniera la pálida. Dormí toda la santa noche, me quitó el dolor de espalda con encanto“, complementó después.

Finalmente, Patricia Maldonado señaló que “como soy muy alharaca para ciertas cosas, dije que no iba a tomar más esa cosa y me recomendaron el aceite. Yo tengo una botellita que acepto cuando ya me duele mucho. Cuando ya la hueá no me deja dormir, echo unas gotitas en un poco de agua”.

“Yo soy testigo de que realmente eso calma. No estoy mintiendo ni soy drogadicta”, cerró.