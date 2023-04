“Me pusieron unos puntos”: Cecilia Bolocco reveló que se operó de urgencia

Un poco complicada de salud ha estado últimamente Cecilia Bolocco. La exMiss Universo reveló, a través de sus transmisiones en Instagram, que ha tenido lesiones tanto en uno de sus ojos como también en uno de sus dedos. E incluso, a causa de uno de estos inconvenientes, tuvo que ser operada de urgencia.

“Yo he estado tan acontecida. Se acuerdan de que en mi último live les conté que me estaba saliendo un orzuelo acá (en el ojo, cerca de las pestañas). Bueno, con los días me convertí en un orzuelo llamado Cecilia. Porque no era que tenía un orzuelo, se convirtió en una cosa que se apoderó de mí“, contó Cecilia Bolocco en un live.

Luego, la conductora de Canal 13, agregó: “Fui como tres veces al doctor. Fui hasta urgencias, a todas partes para que me ayudaran. Y todos me decían que no podían hacer nada, que había que esperar que se deshinche solo“.

“Fui al doctor de nuevo y le dije: ‘Usted me lo tiene que sacar, porque si no, yo no puedo seguir viviendo’. El dolor, ya no dormía. Me operaron y me pusieron unos puntos en el ojo, me partieron. Entonces, me operaron y me volví a la casa con un parche. El día miércoles antes de la semana santa”, añadió.

“Surgió un nuevo problema, me corté”

Más adelante, la exMiss Universo prosiguió con su relato: “Yo dije: ‘No, me voy a sacar el parche’. Tenía morado hasta acá (su mejilla), estaba rojo con un tajo y puntos. Yo dije: ‘¿Cómo voy a grabar? (un comercial que al final aplazó)’. Tenía que recuperar mi ojo, pueden creer que a punta de aloe vera se me recuperó, yo no sé cómo lo hice. Recé mucho”.

Finalmente, Cecilia Bolocco reveló que “surgió un nuevo problema, me corté el dedo. Me corté muy mal (…) Entonces, le dije a Pepito: ‘Mi amor, me voy a tener que ir a urgencias’. Tres puntos, pero bueno, ya estoy casi bien. Lo único malo es que me quedó con electricidad”.