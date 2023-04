“No les importó el llanto”: Giancarlo Petaccia revela que Estados Unidos le impidió despedirse de su mamá

Uno de los protagonistas del último episodio de Podemos Hablar, fue Giancarlo Petaccia. El exanimador de Yingo y Zona de Estrellas, habló de los problemas que ha tenido que sortear en Estados Unidos. Y así, en conversación con Jean Philippe Cretton, reveló cuando casi se queda sin poder despedirse de su madre.

Esto ocurrió tiempo atrás, cuando su mamá estaba cerca de fallecer. Su hermana le avisó que su progenitora estaba grave y que probablemente estaba en sus últimos días. Por lo que, Giancarlo Petaccia decidió viajar de Estados Unidos a Chile para ir a verla. Sin embargo, la oficina de migración le puso problemas.

“Allá eres un número más”

“Yo estaba haciendo los tramites para obtener mis papeles en Estados Unidos y un día me llamó mi hermana, para decirme que mi mamá estaba grave. Así que tuve que ir a la oficina de migración para intentar conseguir un permiso para poder salir del país“, contó al comienzo.

Luego, el exYingo agregó: “Llegué a la oficina y me dijeron que no me atenderían sin cita previa. Fui llorando donde un guardia y me dijo que llamase todo el día. Y eso hice, me contestaron y me dan hora para el día siguiente. Llevé todos los certificados de mi mamá y me dicen que no me pueden ayudar“.

“No les importó el llanto ni nada. Ahí te das cuenta de que allá eres un número más“, añadió.

Finalmente, y tras mucho insistir, mientras a su vez pensaba que podía quedarse sin poder despedirse de su mamá, Giancarlo Petaccia logró conseguir el permiso para viajar a Chile y así ver a su progenitora. “Me fui a la casa y volví a llamar todo el día. Y en esta segunda oportunidad me dejaron salir del país. Pude viajar y despedirme de mi madre“, cerró.