“Se hablaron de muchas cosas”: Benjamín Vicuña aclara supuesta reconciliación con China Suárez

En las últimas semanas, ha habido rumores que han vinculado a Benjamín Vicuña con dos mujeres diferentes. Uno lo ligó a una escenógrafa uruguaya, llamada Florencia Mathiasen, con quien habría sido visto en su paso por Uruguay. Y otro cahuín señala que se habría reconciliado con su expareja China Suárez.

Tras conocer lo que se decía de él y de estas supuestas relaciones, el actor chileno recurrió a su cuenta en Instagram para aclarar los rumores. “Paso por acá solo para aclarar algo (…) Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy“, escribió de entrada.

“Ni que hablen de personas que nada tienen que ver. Ni que estuve el finde con la madre de mis hijos, mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero“, añadió después.

¿Tuvo o no un remember?

Sin embargo, en Argentina, todavía siguen con la duda de si realmente Benjamín Vicuña tuvo un remember con María Eugenia “China” Suárez. Por lo que, el actor chileno fue abordado por el programa Intrusos de la televisión del país vecino, para ser consultado acerca de esta supuesta reconciliación con la madre de dos de sus hijos.

Fue tras ser abordado por este programa argentino, que el actor chileno dio una contundente respuesta ante los rumores. “Ya lo aclaré. Se hablaron de muchas cosas. Yo entiendo a los programas de entretenimiento, el negocio, pero a veces es importante parar“, afirmó.

Más adelante, le preguntaron acerca de qué opina de la separación de China Suárez y el artista urbano Rusherking. “Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar“, contestó.

Finalmente, Benjamín Vicuña señaló que “yo estoy solo. Sinceramente, estoy copadísimo con mi trabajo. Y estoy con mis hijos. No le veo mucho lugar al amor“.