Rodrigo Salinas revela polémica “pelea a gritos” entre Sergio Freire y Pedro Ruminot en “El club de la comedia”

Rodrigo Salinas hace poco habló de su paso en la televisión y de las amistades que hizo tanto antes como durante su participación en El club de comedia. Un extinto programa de Chilevisión, sobre el que reveló que las discusiones más fuertes eran acerca de asuntos creativos.

En conversación con La Hora, el comediante, actor y dibujante, se refirió a su amistad con Fabrizio Copano. “Yo lo conocí a la edad de 8 años. No sé, exagero, a los 7 años. Llegó a El Mercurio, a otro diario. Él venía del colegio, él quería trabajar. Y lo mandaron ‘ya anda a hacer cualquier cosa’ y él volvió con una nota muy entretenida y al tiro le dieron pega“, afirmó.

“Y después trabajamos juntos en el Clinic y después en El club de la comedia. Yo cuando estaba en El club de la comedia, yo dije, ‘yo quiero que esté Fabrizio Copano’. Yo lo pedí“, añadió después.

Su participación en el show de Copano en Viña 2023

Además, de que Rodrigo Salinas recordó su paso por Viña 2023, gracias a Fabrizio Copano. “Todos lo queremos mucho, así que lo que nos pida le vamos a decir que sí. Pero cuando a mí me contó, yo me reí harto. Y después nos llevaron fondeados, eso es real”, sostuvo.

Luego, agregó: “¿Y te cuento un dato que no lo ha contado nadie? ¿Te fijaste que se demora un poco en abrir la puerta? Fíjate ahí en el video, se demora un poquito. ¿Sabís por qué? Porque cuando nos formaron atrás, el que tenía que apretar el botón, quedó así (mirando boca abierta). Se sorprendió“.

“Nosotros también estábamos sorprendidos. Y como no estaba avisado, porque no podía estar avisado, porque se filtra y ya no era el gran chiste secreto en el fondo de Fabrizio. Porque era el chiste secreto que Fabrizio preparó. Nosotros estábamos ahí esperando que nos diera la instrucción nomás“, complementó.

Las discusiones en El Club de la comedia

Más adelante, Salinas comentó su paso por El club de la comedia. “Lo recuerdo como una época muy bonita, de hacer giras con los chiquillos. Lo pasamos súper bien, recuerdo inclusiva que en Punta Arenas llenamos dos veces un teatro o un gimnasio (…) Una época muy bonita, pero sí, agotadora… No extraño en ese sentido la tele“, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Salinas se refirió a las polémicas dentro del extinto programa humorístico de CHV. “Todos los proyectos así, que tienen rigor, tienen peleas. Pero siempre yo diferencié lo que eran peleas creativas a otras. Y yo creo que se dieron las peleas creativas más importantes“, planteó.

“Como por ejemplo, Pedro (Ruminot) y Sergio (Freire) tuvieron una pelea porque no se incluyera risas en el programa. Y esa pelea fue a gritos“, adicionó y cerró.