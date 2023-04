“Por respeto al dolor de sus cercanos…”: la particular respuesta de Fabrizio Copano a críticas de Checho Hirane

Checho Hirane fue el invitado del último episodio de Not News, el programa de Nicolás Larraín en Via X. En conversación con el exCQC, el locutor radial y humorista comentó sus dichos en apoyo a Paulina de Allende-Salazar, y además entregó su impresión acerca de Fabrizio Copano y su reciente éxito.

“Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales ‘¡murió Checho Hirane!’. Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en las redes sociales que había muerto. Él me mata siempre”, dijo de entrada Checho Hirane.

Luego, agregó: “Los dos Copano siempre me han tenido mucha mala, porque son los dos muy de izquierda. Y ocupan su tribuna para atacar a los colegas, cosas que yo nunca he hablado mal de un humorista. De este en particular sí, porque una vez me invitaron a su programa (Late de Vía X) a través de mi hija que es mi productora”.

“Y dijo, ‘y como se les ocurre invitarlo al programa después de todo’. Y yo le dije, ‘¿por qué dijiste que no? Yo quiero ir’. Y fui a su programa. Estaban cagados de susto los dos“, añadió después.

Su paso en el programa de los Copano

Tras ello, Hirane contó cómo se dio su asistencia al programa que tenía los hermanos Copano. “Llegué en buena onda y me empiezan a entrevistar. Y empieza de atrás a correr con una foto de Pinochet, un huevón detrás mío. Una encerrona huevona al pedo. Porque además cuando Pinochet dio el golpe de estado yo tenía 16 años”, afirmó.

“Entonces, hay una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los Derechos Humanos y eso es maldito. Porque yo en mi vida he matado una mosca (…) Me quedé, yo juego“, complementó.

La respuesta

Más adelante, Checho Hirane argumentó que el éxito que ha tenido recientemente Fabrizio Copano, no es un razón para que cambie su opinión acerca de él. “A mí también me fue bien en el festival de Viña, yo he estado en muchos más escenarios que él y no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo problemas con que a él le vaya bien o mal“, sostuvo.

“Y yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano que es, porque le vaya bien o mal. O sea, hay gente que le va bien y son… A Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él“, adicionó.

Una declaraciones que tuvieron pronta respuesta en la noche del lunes 17 de abril, cuando Fabrizio Copano señaló sobre Checho Hirane, que “por respeto al dolor de sus cercanos tras su sensible fallecimiento prefiero no responderle a este señor. Espero que donde quiera que esté encuentre paz“.