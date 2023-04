Janis Pope irá al capítulo de eliminación en “Aquí se baila” tras emotiva presentación enmascarada

En una nueva edición de Aquí se baila, siete parejas se enfrentaron en los llamados “Frente a frente” para evitar caer en la eliminación de la próxima semana. Janis Pope y Felipe Basáez, sin embargo, no tuvieron que ir a duelo. En cambio, presentaron una emotiva y romántica coreografía enmascarados al son del vals Angel de Sarah McLachlan.

Tras su presentación, los jurados destacaron la belleza de la canción y la dificultad del baile de vals, pero señalaron algunos momentos en que faltó fluidez y Janis trastabilló. A pesar de esto, Janis afirmó que ha sido un gran desafío para ella pasar por dos eliminaciones seguidas en la competencia.

No le fue bien a Janis Pope

En una votación dividida, Janis y Felipe no lograron pasar la prueba. Y por ello, tuvieron que quedar para el capítulo de eliminación de la próxima semana. Ahora, la pareja deberá esforzarse aún más para lograr sobrevivir en la competencia y seguir adelante en su sueño de convertirse en los grandes ganadores de Aquí se baila.

“Yo me divorcié literalmente de la danza. Cuando dejé de bailar en el Teatro Municipal fue porque estaba cansada. En el esfuerzo versus recompensa no había un equilibrio. Porque me acostaba con dolor en el cuerpo todas las noches y porque dormía y no descansaba. Tenía 15, 16, 17, 18 años y decidí no bailar nunca más por eso“, dijo la exparticipante de Protagonista de la fama tras conocer su votación.

La competencia se pone cada vez más dura y las parejas deberán demostrar todo su talento y habilidades en la pista para poder avanzar. Así, en el próximo capítulo de eliminación, Kike Faúndez y Melissa Briones, Tati Fernández y Diego Espinoza, Chantal Gayoso y Pancho Chávez, y Janis Pope y Felipe Basáez serán quienes luchen por su permanencia.