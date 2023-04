"Si la justicia decide arrestarme...": Neme responde a orden de detención por querella de Cathy Barriga

José Antonio Neme está envuelto en un entuerto legal de aquellos. Uno donde ahora figura con orden de detención.

El periodista está de vacaciones en París, lugar donde se enteró de que habían emitido esto en su contra, debido a una querella que mantiene Cathy Barriga.

La acción legal, interpuesta por la exedil el año 2021 debido a un reportaje realizado en el Mucho Gusto, apunta directamente a Paulina de Allende-Salazar, con Diana Bolocco, Roberto Saa y José Antonio Neme en calidad de testigos.

Por esto, tenían que ir a declarar este lunes, hecho que no ocurrió, y donde el animador contó su verdad al respecto, en una conversación con ADN.

José Antonio Neme y su respuesta

Así, desde Europa, el reportero comunicó que “no tenía idea de esa acción legal” y que “no me notificaron”.

De hecho, el rostro piensa que “a lo mejor llegó a una dirección anterior, o hubo un problema de papeleo, administrativo”.

El animador del matinal manifestó que “por razones físicas no puedo declarar, porque estoy al otro lado del mundo” y que “yo mandé hoy día todos mis boletos, tickets aéreos, que comprueban mi ausencia del país”.

Y señaló que “yo soy materia dispuesta para la justicia. Si la justicia decide arrestarme, me arresta no más. Qué voy a hacer. No seré el primero ni el último que va preso por no poder declarar en un juicio. Hay tanto delincuente suelto por ahí. Y algunos con poder, imagínate”.

De esta forma, José Antonio Neme contestó a la orden de detención en su contra. Una que deberá enfrentar finalmente cuando regrese de sus vacaciones el próximo miércoles. En tanto, sus compañeros, Bolocco y Saa, asistirían el martes a primera hora a tratar de resolver el asunto.