Matías Assler agradece el apoyo de sus seguidores

“¡Hola, chingones!, ¿cómo andan?”, partió diciendo el actor en el típico de la zona a tono de broma.

“Acabo de salir de mi primer casting en México. Como muchos se habrán enterado con mis redes, me vine a vivir acá…”, agregó.

Después, Matías dijo que “quería agradecerle a toda la gente que me escribe lindos mensajes, que me envía fuerzas y que me ha apoyado durante mi carrera en la actuación”.

“Quería mandarles un beso y decirles que yo también quiero, que agradezco mucho todos sus gestos de cariño y amor. Así que eso… creo que me emocioné un poco. Chao, los quiero“, sentenció.

Cabe destacar que en junio pasado, Assler habló sobre este importante cambio en su vida y detalló que la razón principal tenía relación con el trabajo.

“La industria del cine y la televisión en México es más grande”, agregó en su momento.

“El plan es trabajar un tiempo fuera, salir de la comodidad y aventurarnos”, explicó.