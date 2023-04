Janis Pope se sincera sobre su sueldo en Protagonistas del la Fama y revela qué hizo con el: “Nunca había tenido tanto dinero”

Sin duda Protagonistas de la Fama pasó a la historia y bien lo sabe una de sus icónicas participantes, Janis Pope, quien se sinceró sobre el momento, revelando incluso, cuánto dinero recibió en ese entonces.

Durante una entrevista con el programa #Relaja2 de TiempoX, la actual empresaria explicó: “Sí nos pagaban, pero no me acuerdo cuánto, era por semana”.

“Lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé el proceso, pasé a buscar el cheque a contabilidad, lo miré y me sorprendí. Nunca había tenido tanto dinero”, dijo.

“Entonces, lo miro y le digo a Pablito, quien era en esa época el encargado, y le digo: ‘¿Estás seguro que esto es mío?’. Me dice sí mira y me muestra el detalle. Me fui a mi casa con el cheque y le digo a mi mamá mira toda esta plata gané”, añadió la participante de Aquí se Baila.

Su primer sueldo

Janis Pope reveló que su primer sueldo se lo gastó en adquirir cosas para la casa, para ella, para su abuela y su mamá. “Y las invité a comer. No sé si derrochar es la palabra, pero fue disfrutado”, dijo.

“Después vino todo el tema que mi mamá me dijo: ‘Mira, tienes que administrar tu dinero’. Como la cosa más formal, pero con el primer sueldo sí me di el gusto de compartirlo”, añadió Janis.