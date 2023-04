Gala Caldirola respondió con todo a las críticas a su amor con Pinilla: “Yo también soy una separada y cuál es el problema”

No aguantó más. Por eso, Gala Caldirola decidió hacer frente a todos los que han cuestionado su amor con Mauricio Pinilla.

Es que la española se cansó de que, en los días que su relación lleva oficializada, ha recibido de todo en redes sociales.

Por ejemplo, se dio cuenta de la reacción que había tenido Mauricio Isla, su ex, o los problemas que habría tenido el futbolista con sus hijos debido a esto.

Por eso, la modelo sacó la voz. Y publicó un largo manifiesto donde expresó todo lo que ha sentido desde que gritó su amor al mundo.

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla contra el mundo

Así, la chica reality dijo de entrada que “nos hacemos bien”, junto a un video donde ambos aparecen jugando al “cachipún” y pegándose almohadazos.

“Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos. Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo. Éramos dos personas solteras, con un pasado y una historia vivida, pero sin mentiras ni engaños nos aceptamos y sin ninguna intención de hacer daño nos elegimos. Mi pregunta es, ¿quién pide permiso para amar? ¿Quién está libre de pecado para juzgar una historia que no conocen?”, agregó.

Luego, indicó que “Mauricio es una persona de carne y hueso, imperfecto, y probablemente yo tengo más defectos que virtudes, pero ¿saben lo que nos une? Las ganas de ser felices y lo honestos que fuimos el uno con el otro desde el minuto uno”.

“Una relación no tiene que ser perfecta, solo real. La gente idealiza personas y relaciones, nosotros no, no buscamos ser la historia del príncipe azul y la princesa. Nosotros buscamos una relación honesta”, añadió.

Y después ahondó en Pinilla. “Mauricio es una persona que ama profundamente a sus hijos y a su familia y solo los que no conocen la historia se dan el derecho a cuestionar eso. Pero la vida es recóndita y el tiempo pone a cada persona en su lugar. Yo también soy una separada si, y ¿cuál es el problema? Todos tenemos derecho a reiniciar las veces que sea necesario. Un matrimonio fallido no es una condena, es parte de la vida. ¿Y quién no ha tenido ganas de mejorar y volver a empezar? Si no cumplimos las expectativas de otros, los siento, pero estamos preocupados de cumplir con las nuestras. Jamás olvidamos cuáles son las prioridades, los hijos”.

Finalmente, Gala Caldirola manifestó sobre su amor con Mauricio Pinilla que “cuando eres feliz siempre aparecen personas que te quieren tumbar, que te quieren ver mal. Pero aun así nosotros deseamos que todos encuentren la paz” y que “es muy fácil inventar historias y decir cosas que no son ciertas para crear noticias jugosas. Pero la verdad es que estamos en paz. Respetamos los tiempos y después de casi un año de conocernos queremos estar juntos. Solo es cuestión de tiempo que esta decisión deje de causar confusión”.